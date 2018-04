El 22 de abril llega "Genius: Picasso"

Pocos pintores han sido tan asombrosamente prolíferos como Pablo Picasso. Siendo uno de los artistas del siglo XX más influyentes y celebrados, su carrera abarca más de 80 de sus 91 años, durante los cuales produjo aproximadamente cincuenta mil obras.

Su naturaleza apasionada y su incansable impulso creativo estuvieron intrínsecamente conectados a su vida personal que incluyó tumultuosos matrimonios, numerosos amoríos y alianzas personales y políticas en constante cambio.

Reinventándose constantemente a sí mismo, Picasso siempre se esforzó por innovar y desafiar los límites de la expresión artística, lo que le valió su fama mundial de genio.

El domingo 22 de abril a las 22, National Geographic estrena la segunda temporada de la serie nominada al Emmy, Golden Globe y Screen Actor's Guild.

Compuesta por diez episodios, "GENIUS: PICASSO" explora la devoción del expatriado español hacia su arte, su contribución al arte moderno y su turbulenta vida personal. La nueva temporada, de Fox 21 Television Studios, cuenta con la producción ejecutiva de Imagine Entertainment de Brian Grazer y Ron Howard, MWM Studios y EUE/Sokolow Entertainment.

El showrunner, productor ejecutivo, escritor y director Ken Biller también está de regreso.

En su primera temporada "GENIUS" reflejó la vida de Albert Einstein.

Protagonistas

Antonio Banderas ("The Skin I'm In", "The Mask of Zorro") da vida a la carrera artística del artista: Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Alex Rich ("Glow", "True Detective") es el responsable de interpretar al joven Pablo, quien rechaza los estudios académicos y se une al círculo de jóvenes bohemios artistas y escritores que luchan por tener éxito a principios del siglo XX en España y Francia.





Clémence Poésy (“The Tunnel”, “Final Portrait”) es Françoise Gilot, la pintora francesa y escritora de best sellers que estuvo junto a Picasso durante una década y con quien tuvo dos hijos; Gilot también fue la única amante con la suficiente entereza para soportar su intensidad feroz y avanzar con su propia vida. Sebastian Roché (“Young Pope”, “The Man in the High Castle”) es Emile Gilot, el padre tiránico de Francoise. Robert Sheehan (“Fortitude”, “Misfits”), interpreta a Carles Casagemas, estudiante de arte y poeta español y uno de los mejores amigos de Picasso. Poppy Delevingne (“Kingsman: The Golden Circle”, “King Arthur: Legend of the Sword”), da vida a Marie-Thérèse Walter, la amante y musa de Picasso, madre de su primera hija. Aisling Franciosi (“Game of Thrones”, “The Fall”) es Fernande Olivier, una artista y modelo francesa retratada por Picasso más de sesenta veces.

Ellos se suman a los miembros del elenco de la primera temporada nominada a los Premios Emmy, Golden Globe y SAG, Samantha Colley (“The Crucible”) como Dora Maar, una fotógrafa y pintora francesa, también amante y musa de Picasso; T.R. Knight (“Grey’s Anatomy”, “The Catch”) es Max Jacob, uno de los primeros amigos de Picasso en Paris; Seth Gabel (“Salem”, “Fringe”) interpreta a Guillaume Apollinaire, uno de los poetas más destacados del siglo XX y frecuente colaborador de Picasso y Johnny Flynn (“Lovesick”) quien hace una aparición especial como el actor francés Alain Cuny.





La segunda temporada de la aclamada serie comenzó su producción en el año 2017 y fue filmada en muchos lugares donde el propio Picasso vivió y trabajó. Esto incluyó un rodaje de tres días en Málaga, España, lugar de nacimiento de Picasso y Banderas, donde la serie se rodó en la misma casa en la que nació Picasso, la iglesia donde fue bautizado y la plaza de toros donde encontró gran inspiración durante su juventud.