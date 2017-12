El 2018 llega con cientos de películas argentinas para estrenar

Después de un año con 190 estrenos nacionales, la cartelera cinematográfica de 2018 se prepara con alrededor de un centenar de títulos que ya tienen nombre y apellido, y en muchos de esos casos hasta fecha de estreno, por ejemplo Pablo Trapero, Luis Ortega, Armando Bó, Gastón Duprat y Mariano Cohn, Lorena Muñoz, Fernando Pino Solanas, Marcelo Schapces y Nicanor Loreti, entre otros.



El 4 de enero irrumpe en los cines la nueva propuesta de Nicanor Loretti 27 - El club de los malditos, protagonizada por Diego Capusotto y Sofía Gala, que aborda una bizarra historia policial que teoriza acerca de ídolos del rock mundial, todos muertos a los 27 años, y una semana después, Pescador, de José Glusman, un thriller playero, con Darío Grandinetti como el ermitaño pescador del título.



Ese mismo día llegará Las grietas de Jara, de Nicolás Gil Lavedra (Estela), según el relato de Claudia Piñeiro, con Joaquín Furriel, Oscar Martínez y Soledad Villamil, una trama que tiene que ver con arquitectos y secretos que enredan a un coro de personajes, en coincidencia con el documental La obra secreta, opera prima de Graciela Taquini que aborda al arquitecto francés Le Corbusier y su Casa Curuchet, de La Plata.



También el 18 se estrena Barrefondo, de Jorge Leandro Colás (Parador Retiro), otro thriller, en este caso con eje en un limpiador de piscinas de un country que se relaciona con el mundo del delito, de acuerdo con un relato de Félix Bruzzone.



Una semana después se presenta El último traje, de Pablo Solarz, con Miguel Angel Solá y Ángela Molina, acerca de un nonagenario sastre judío en busca de quien lo salvó del Holocausto, que acaba de ganar el Premio Mejor Película del Festival de Cine Judío de Jerusalén.



Para febrero se anuncian Emma, de Juan Pablo Martínez, con Germán Palacios; Vergel, de Kris Niklison; Viaje a la Luna, de Joaquín Cambré; Recreo, de Jazmín Stuart y Hernán Gerschuny; El padre de mis hijos, de Martín Desalvo, y para marzo Necronomicón: el libro del infierno, el terror de H.P. Lovecraft según Marcelo Schapces; Invisible, de Pablo Georgelli y La reina del miedo, de Valeria Bertucelli.



En abril, el Bafici, seguramente, presentará mucho de lo último del cine independiente que se estrenará el resto del año, y ese mismo mes se conocerán el documental El Profes1on4l, de Martín Farina, acerca de Raúl Perrone, y el esperado Viaje hacia los pueblos fumigados, de Pino Solanas, que pone en foco el polémico tema de la contaminación con agrotóxicos a lo largo y ancho del país.



También en abril se conocerá la esperada Animal, con Guillermo Francella y Carla Peterson, según el director Armando Bó -ganador del Oscar por el guión de Birdman, de Alejandro González Iñárritu-, un thriller psicológico sobre "un hombre que hizo en su vida todas las cosas bien, hasta que de repente, ante una situación límite, tendrá que despojarse de todos sus preconceptos para sobrevivir".



En agosto llegarán Amor a última vista, debut del productor Juan Vera, con Ricardo Darín y Mercedes Morán, y también de El ángel, de Luis Ortega, con Lorenzo Ferro como el asesino serial Carlos Robledo Puch, acompañado por Peter Lanzani, Chino Darín, Cecilia Roth, Mercedes Morán



Además, Mi obra maestra, de Gastón Duprat, con Luis Brandoni, Guillermo Francella y Antonio Gasalla, en una historia de un galerista de arte y un pintor hosco fracasado que ponen en marcha una loca idea.

En segundo semestre también llegarán La quietud, de Pablo Trapero, con Berenice Bejo, Martina Guzmán y Graciela Borges, ahora en etapa de edición; El sonido de los tulipanes, de Alberto Masliah, con Calu Rivero; El kiosko, de Pablo Pérez, con Pablo Echarri; Sueño Florianópolis, de Ana Katz, con Mercedes Morán; Villa Gesell, de Juan Villegas, con Pilar Gamboa, y Rojo, de Benjamín Naishtat.

Otros títulos esperados son El viaje, de Juan José Jusid, con Pablo Rago; José, de Carlos Sorin; No llores por mí, de Nestor Montalbano, con Mike Amigorena; La cama, debut como directora de largometraje de Mónica Lairana; Unidad XV: la fuga, de Martín Desalvo; Perdida, de Alejandro Montiel, con Luisana Lopilato; El potro, de Lorena Muñoz (Gilda), acerca del bailantero Rodrigo Bueno.



Y la lista continúa con Artax, de Diego Corsini; Bruja, de Marcelo Pérez Cubells, con Érica Rivas, Leticia Brédice y Juan Grandinetti; Ata tu arado a una estrella, de Carmen Guarini; La sabiduría, de Eduardo Pinto, con Sofía Gala; Hasta que me desates, de Tamae Garateguy, con Rodrigo Guirao Díaz; Punto ciego, de Daniel de la Vega; Dolores, de Gonzalo Tobal, con Lali Espósito y Esteban Lamothe.



La lista, que es mucho más larga en materia de cineastas debutantes o que concretan su segundo largometraje, es un borrador con algunas precisiones de un año partido al medio por un Mundial de fútbol, un acontecimiento que no impedirá que el cine siga su discurrir, y en particular el argentino, que no obstante la baja que se desprende de la venta de tickets durante 2017, sigue apostando en cantidad y, seguramente, con calidad.