Efecto Spacey: cancelaron el estreno de una película

Kevin Spacey , quien fue parte del filme "All the Money In The World", vio cancelado el estreno de dicha la película que dirige Ridley Scott.





El motivo de cancelación de "All the Money In The World", cuyo estreno estaba previsto para el festival AFI Fest de Los Ángeles, que se celebrará en Los Ángeles del 9 al 16 de noviembre, se debió a que los responsables de la película no querían que la polémica en torno a Spacey empañara el lanzamiento del filme y el trabajo del resto del equipo, informó el medio especializado Deadline.





All the Money in the World - Official Trailer #1 [HD] - Subtitulado por Cinescondite



"'All The Money In The World' es una película excelente y más que merecedora de su lugar de honor en el AFI Fest. Pero dadas las acusaciones actuales en torno a uno de sus actores y por respeto a los afectados, sería inapropiado celebrar en una gala en este momento difícil. En consecuencia, la película será retirada", expresó el estudio TriStar Pictures en un comunicado.





La notificación manifiesta: "Sin embargo, una película no es sólo el trabajo de una persona. Fuimos más de 800 profesionales que trabajamos en esta película durante años, incluido uno de los principales directores de cine. Sería una injusticia castigarlos a todos por las malas acciones de un actor de reparto en la película. En consecuencia, la película se estrenará el 22 de diciembre, como fue planeado".





Después de que el actor Anthony Rapp denunciara a Spacey por un incidente que ocurrió en 1986 cuando la víctima tenía 14 años, se unieron ocho trabajadores y ex empleados de "House of Cards", el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana para dar a conocer el enorme historial de episodios de abuso o acoso sexual del protagonista de "The Usual Suspects" (1995).