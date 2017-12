Editarán conciertos inéditos de Miles Davis y John Coltrane de 1960

Una caja con cuatro discos que registran cinco conciertos europeos de Miles Davis y John Coltrane en 1960 serán editados en marzo, en el marco de la serie "Bootleg", dedicada al genial trompetista fallecido en 1991.



Así lo informó el sello Legacy Recordings a través de un comunicado que reproducen varios medios especializados, en el que detalla que se trata de conciertos conjuntos en París, Estocolmo y Copenhague, que fueron parte de la gira "Jazz At The Philarmonic".



El material se titula "Miles Davis & John Coltrane-The Final Tour: The Bootleg Series, Vol. 6" e incluye una entrevista realizada por un presentador radial sueco a Coltrane.



"'The Final Tour. The Bootleg Series' es una colección esencial, una invitación a experimentar la eterna belleza y magia de la música de Miles y Coltrane en lo mejor de su potencial colectivo", destacó la discográfica en su comunicado.



En estos conciertos, ambos músicos fueron acompañados por el pianista Wynton Kelly, el bajista Paul Chambers y el baterista Jimmy Cobb.



La serie "The Miles Davis Bootleg" está conformada por "Live in Europe 1967", "Miles at the Fillmore", "Miles Davis at Newport 1955-1975" y "Miles Davis Quintet: Freedom Jazz Dance".