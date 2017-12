Editan por primera vez en vinilo dos discos en vivo de Seru Giran

"Yo no quiero volverme tan loco", el registro de un show de Seru Giran en el Teatro Coliseo en 1981, y el álbum doble grabado en 1992 en el Estadio de River Plate en los conciertos de regreso de la popular banda serán editados por primera vez en vinilo por Sony.



El primero de estos trabajos consiste en una cinta que un fan le acercó al baterista Oscar Moro, que fue "curada" por el bajista Pedro Aznar, y vio la luz en el año 2000, 19 años después del concierto, donde entre otras canciones se puede escuchar una veloz versión de "Yo no quiero volverme tan loco" e "Inconsciente colectivo", que integrarían "Yendo de la cama al living", el primer disco solista de Charly García.



Por su parte, "Seru Giran en vivo I & II" es el testimonio de las noches del 19 y 30 de diciembre de 1992 cuando la popular banda se reencontró con su público, a diez años de su separación, un acontecimiento que incluyó la grabación de un disco con temas nuevos y una película dirigida por Raúl de la Torre.



El trabajo incluye, entre otros, clásicos como "Cinema verité", "Esperando nacer", "El mendigo en el andén" y un set acústico compuesto por "Alto en la torre", "El tiempo es veloz" y "Fotos de Tokio".



La edición en vinilo vendrá acompañada de un álbum de fotos inéditas de los dos conciertos realizados en River.



Integrada por Charly García, el guitarrista David Lebón, Aznar y Moro, Seru Giran fue una de las bandas más importantes del rock argentino, al punto de ser catalogada por la crítica como "los Beatles locales".



Con cuatro memorables discos de estudio y el vivo "No llores por mí, Argentina", este supergrupo grupo dejó en 5 años de trayectoria una marca en el rock local a partir de un puñado de clásicos y refinados arreglos, que podían oscilar entre el rock sinfónico, el rock más potente y hasta algunas pinceladas de jazz rock.