Ed Sheeran no quiere que su próximo álbum sea pop

A un año del lanzamiento de Divide, el álbum más vendido del 2017 según Nielsen Music, Ed Sheeran no quiere volver hacer pop. Así lo dejó en claro hablando con George Ezra, en el estreno de los Apple Podcast que conduce el cantante de Paradise.

"Creo que es peligroso tener una carrera que cada vez se hace más grande y más grande, porque hay un momento donde vas a caer", dijo Sheeran a Ezra. El compositor de Galway Girl no quiere perder el control de sus pasos, por eso, su próximo álbum será un trabajo más personal e introspectivo, aunque no venda tantas copias.

"El próximo álbum que haga no será pop. La gente espera que mis próximas canciones sean más populares que Shape of You y vendan más pero no lo será así. Hare un disco lo-fi que mi realmente me guste, entonces mis fans dirán '¡Sí! Hizo lo que quiso'", explicó.

"Si mi próximo álbum no vende dos millones de copias no es un fracaso, porque esa nunca fue mi intención. Los sellos realmente odian eso, no les gusta. Quieren un álbum pop, pero te repito: para mí esa mierda es peligrosa", concluyó.

Sheeran expresó su deseo de imitar a Coldplay, quienes en el apogeo de su carrera entregaron Ghost Stories, un álbum más conceptual. "Toda mi vida estudié la carrera de Coldplay, y son una malditos genios", determinó.

Fuente: Billboard