Eclipse presenta: El lado oscuro de la luna

En esta oportunidad Eclipse pondrá en escena un concierto en el que interpretará uno de los discos imprescindibles de la historia de la música: El lado oscuro de la luna. El grupo mendocino interpretará este mítico álbum en forma completa.



Para conocer más sobre el disco que van a interpretar hoy, Escenario entrevistó a Alejandro Pizarro, encargado de la producción ejecutiva de la banda.



"Hablar de El lado oscuro de la luna, el disco editado en 1973, es referenciar la innovación en técnicas de grabación y experimentación sonora. Implica decir que es el disco más popular y el preferido de los fans de la banda y el más aclamado por la crítica. Con una estimación de ventas que ronda los 50 millones de copias es el álbum más exitoso de Pink Floyd y uno de los más vendidos en toda la historia de la música. Pero aparte de su éxito comercial, El lado oscuro de la luna es considerado como uno los mejores discos de la historia del rock".



Eclipse, quien hace unos meses cumplió 20 años ininterrumpidos en escena y fue galardonado nuevamente con un Premio Escenario, por su calidad artística, está integrado por Jorge Garín (voz líder), Sebastián Rivas (guitarras), Juan Pablo Bruno (guitarra acústica, saxo y coros), Adriana Rodríguez (coros) Eduardo Povez (guitarras), Federico Zuin (bajo), Fernando Moncada (batería y secuencias), Mariel Santos Vidal (coros) y Claudio López (teclados y secuencias).



–¿Por qué eligieron este disco para hacer la presentación?

–Cada vez que decidimos hacer un show la pregunta del grupo es: ¿qué hacemos?. Entonces analizamos los conciertos recientes, en 2017 fueron muchos. También miramos para adelante y pensamos en los proyectos que tenemos para este año. Y El lado oscuro de la luna siempre está en la consideración de todos. Fue un disco que el año pasado se interpretó en Tunuyán y en San Juan pero no en el Gran Mendoza. Siempre nos gusta ensayarlo y presentarlo y además en marzo el álbum cumplió 45 años de su edición original. Entonces los motivos para hacerlo eran suficientes y no dudamos en que debía ser nuestra mejor propuesta para empezar esta etapa post 20 años.



–¿Cuál es el motivo por el que piensan que interpretar este disco es imprescindible para entender la historia de la música contemporánea?

–Tal vez Sgt. Pepper´s de The Beatles y El lado oscuro de la luna fueron discos que dividieron las aguas. Su vigencia lo ha convertido en un clásico que nos enamora a nosotros pero también a nuevas generaciones. Creo que fue un disco innovador, osado, que conjugó lo acústico con la electrónica incorporada desde una óptica y conceptos estéticos diferentes. No sé si es el mejor disco de la historia pero por algo estuvo más de 15 años en listas y es uno de los más vendidos.



–¿Cómo será la interpretación que harán de este disco?

–Eclipse siempre trata de incorporar nuevos sonidos y maneras de interpretar la música de Pink Floyd. Se actualizan pistas, se incorpora tecnología y ayudan mucho las reediciones que se lanzan de estos discos.



–Los fanáticos siempre esperan más: ¿los presiona esto de algún modo?

–El grupo es ante todo fan de la música de Pink. Entonces cuando vos elegís interpretar esa música desde esa óptica la vinculamos inmediatamente con la palabra respeto. Y ese respeto, como intermediarios que somos, se traslada hacia el público que aparte no espera otra cosa.



–¿Cómo será este año para Eclipse, qué otros planes tienen?

–Instalaremos la propuesta teatral y musical de The Wall en la Nave Cultural.



–¿Cómo será la puesta en escena?

–Nuestras puestas son ante todo prolijas y el teatro te permite que lo sea. Pretendemos centrar la atención en lo sonoro. El lado oscuro de la luna es justamente eso. Entonces, en un escenario limpio, la música será apoyada por imágenes proyectadas en la pantalla circular y por sistemas robóticos y fijos de iluminación.



–¿Habrá también temas de otros discos?

–Claro. El lado oscuro de la luna dura aproximadamente 50 minutos. Entonces se completará el repertorio con varios temas más, los clásicos que siempre quiere escuchar el público como Wish you were here, Another brick, pero también algunos temas que hace mucho no se interpretan o que se han tocado en recientes shows y que han gustado mucho como algo de Animals o Momentary lapses of reason.



–¿Qué otras experiencia han tenido en el Independencia?

–Volver al teatro es muy especial para nosotros. El año pasado tuvimos una semana mágica. Un domingo festejamos con un concierto antológico nuestros 20 años, con una sala llena que nos emocionó por su participación y cuatro días después volvimos ternados para el Premio Escenario, que al final ganamos. Entonces para Eclipse es muy especial, más allá de lo que significa la sala para la cultura de Mendoza.