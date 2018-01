Dylan Farrow habló por primera vez en TV del abuso sexual de Woody Allen

Dylan Farrow, hija adoptiva de Mia Farrow y Woody Allen, concedió una entrevista a la cadena estadounidense CBS para hablar, por primera vez ante las cámaras, sobre las acusaciones formuladas hace 25 años por la actriz, cuando la entonces niña de siete años le reveló que su padrastro, el cineasta Woody Allen, había abusado sexualmente de ella.



Dylan, hoy de 32 años, apareció en el programa de la CBS 'This Morning' para exponer su experiencia como víctima de abusos sexuales y, al mismo tiempo, motivar a otras mujeres a denunciar ese tipo de comportamientos.



Gayle King, copresentadora de CBS, le preguntó a Dylan si con sus acusaciones de abusos sexuales estaba "tratando de desacreditar a Woody Allen". La respuesta que obtuvo fue muy emocional.



"¿Por qué no debería querer desacreditarlo? ¿Por qué no debería estar enojada? ¿Por qué no debería estar herida? ¿Por qué no debería sentir algún tipo de indignación, después de todos estos años de ser ignorada y no creída y arrojada a un lado?", se indignó Farrow.



La hija adoptada de la célebre pareja cinematográfica manifestó su esperanza de que ahora la gente crea lo que ha venido repitiendo desde que tenía siete años. "Todo lo que puedo hacer es decir mi verdad y expresar mi esperanza", dijo. "Espero que alguien me crea, en lugar de solo escuchar", insistió.



"Soy creíble y estoy contando la verdad. Es importante que la gente se dé cuenta de que una víctima, un acusador, importa. Y es suficiente para cambiar las cosas", dijo Farrow.





Embed In her first television interview, Dylan Farrow talks with @CBSThisMorning co-host @GayleKing about her allegations of childhood sexual abuse by her father, Woody Allenhttps://t.co/EJ1VNIAKMu pic.twitter.com/IXKZF3voyy — CBS News PR (@CBSNewsPress) 16 de enero de 2018

Por su parte, Woody Allen ha negado de forma reiterada las acusaciones de su hijastra.



No obstante, en el marco de una creciente ola de denuncias similares dentro de la industria del cine estadounidense, los señalamientos de Dylan Farrow tomaron fuerza gracias a los movimientos #MeToo y Time's Up, que denuncian los abusos sexuales en lugares de trabajo.



La carta

En febrero de 2014, Dylan Farrow hizo pública una carta abierta en la que detalló los supuestos abusos sexuales de los que fue víctima cuando era niña por parte de su padrastro.



El texto, difundido en la edición digital del diario The New York Times, detalla el supuesto acoso al que la sometió el célebre director a principios de la década de 1990.



Dylan Farrow dijo entonces que Allen la llevó a un altillo de su vivienda, cuando tenía tan solo siete años, y abusó sexualmente de ella, lo que la hizo denunciar la situación ante su madrastra, Mia Farrow, quien de seguidas rompió su relación con el cineasta.



Caos en la familia

En 1997, Allen se casó con una hermanastra de Dylan Farrow, Soon Yi Previn. Se especuló entonces en la prensa que la madre adoptiva de ambas niñas, la actriz Mia Farrow, había descubierto, antes de romper con el director, que este tenía en su poder fotos en las que aparecía con Soon Yi, desnuda.



Otro miembro de la familia Farrow, hijo biológico de Mia y Woody Allen, es el autor de las investigaciones publicadas por The New Yorker, que junto con las de The New York Times desencadenaron el escándalo sobre los abusos sexuales del productor de cine hollywoodiense Harvey Weinstein.