Dwayne Johnson y un fanatismo extremo hacia una actriz

Dwayne Johnson puede ser una de las estrellas más famosas del momento en Hollywood, pero el actor también tiene sus ídolos, y no siempre es fácil trabajar con ellos. Esto le ocurrió cuando se enteró de que iba a protagonizar 'El Rascacielos', cuyos pósters son alucinantes, junto a la estrella de la saga de películas de terror 'Scream', Neve Campbell.

El icono de la lucha convertido en estrella de Hollywood ha admitido ser un gran fan de la actuación de la actriz en las 4 películas de terror, por lo que fingió no conocerla cuando se conocieron por miedo a sacar su lado más fanático con ella. "Me encanta 'Scream' y esa fue una de las principales razones por las que intenté alejarme de mi Fan Boy cuando conocí a Neve por primera vez", comentó el actor, según Fn News. "Le hable en plan, '¿Cómo se llama esa película que hiciste? ¿'Yell'? ¡Oh, no, 'Scream'!'".

Parece que, tras este comienzo, las cosas entre ellos fueron como la seda, ya que el actor sólo habla cosas buenas de su compañera de reparto. "Neve fue increíble en esas películas y en toda su carrera, es un honor y privilegio para nosotros traerla de nuevo a la pantalla grande", comentó The Rock en el programa Good Morning America. Un respeto y admiración mutuos, ya que la actriz, que repitió por última vez su papel de Sidney Prescott en 'Scream 4' en 2011, no tuvo más que halagos hacia Johnson.