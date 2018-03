Duro de Matar tendrá una sexta parte

Algunos nacieron para la acción. Ese parece ser el destino de Bruce Willis que no duda en seguir el camino de los hombres duros, ese que pavimentaron Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, entre muchos otros.



Con casi 30 años cumplidos, la saga "Die Hard" protagonizada por Willis va a tener una sexta entrega. Así lo confirmó el actor en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon": "Estoy por partir hacia California para ver cómo luce el guión. Así que creo que avanzamos", sostuvo.



"Die Hard" siempre ha tenido una buena recepción de las audiencias que valoraron el buen entretenimiento. "Live Free Or Die Hard" sería el nombre de la sexta entrega que, al momento, será dirigida por Len Wiseman.



Fuente: TNTLA