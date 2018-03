En diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez, Federico D'Elía fue claro y contundente al opinar sobre las declaraciones que Gerardo Romano disparó al defender a Juan Darthés de las denuncias de Calu Rivero , opinando que "en una escena sexual, el actor tiene derecho a meter la lengua".

"Si no, todos caemos en la misma bolsa y ya no estamos quedando bien últimamente los actores. No somos pajeros que vamos por la vida tratando de ver cómo besamos a una mina en la tele. La vida pasa por otro lado", aseguró.

"A Gerardo le gusta provocar. Es un provocador, pero decir que los actores tenemos derecho... supongo que quiso decir tanto los hombres como las mujeres. Quiero pensar que no solo quiso decir los actores", consideró D'Elía.

"De cualquier manera, creo que está equivocado. No tenemos derecho a meterle la lengua a un compañero o a una compañera", continuó.

Y explicó: "Cuando el director te pide que el beso sea muy verdadero, se pauta. Pero generalmente las novelas no quieren ese tipo de beso. Incluso, queda desagradable. Y tampoco ocurre todo el tiempo. Son excepciones", agregó.

Más tarde, Federico D'Elía aseguró que nunca pasó por una experiencia parecida: "Yo no conozco gente que iba a chuponear al set de grabación. Cuando uno se pone de acuerdo y tenés que dar un beso, metés la lengua, aunque no te guste la otra persona. Estás trabajando. Es feo cuando el otro no quiere porque estás invadiéndolo", aseguró.

"Que la gente entienda que no es normal. Nosotros no besamos y metemos la lengua. Es exactamente todo lo contrario. Son escenas que no son cómodas de hacer, no hay un gran disfrute. Por eso me parece que hay que ponerle un freno", concluyó el actor.