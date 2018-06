"Dumbo": el primer tráiler de la película de acción real

"Dumbo", el querido elefante de orejas gigantes, regresa a la gran pantalla con su versión de acción real. Dirigida por Tim Burton ("Alicia a través del espejo"), la cinta se estrena el 28 de marzo de 2019 y Disney acaba de estrenar el primer traíler del filme.





En el adelanto, además de la versión de acción real del famoso elefante, también se pueden ver por primera vez a los personajes de Colin Farrell ("Animales fantásticos y dónde encontrarlos"), de Eva Green ("El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares"), Michael Keaton ("Spider-Man: Homecoming") y Danny DeVito ("The Comedian").





la historia sigue a un elefante que nace en un circo y que se convierte en el hazmerreír de todos por sus grandes orejas. Todo cambiará cuando descubra que es capaz de volar gracias a ellas.





Dumbo Accion real trailer subtitulado



Dumbo cuenta en su reparto con Kamil Lemieszewski ("Jurassic World: El reino caído"), Alan Arkin ("Un golpe con estilo"), Joseph Gatt ("The Most Dangerous Game"), Sansy Martin ("Tres anuncios en las afueras") y Sharon Rooney ("My Mad Fat Diary").





Keaton dará vida al villano de la película, un explotador propietario de un circo que querrá hacerse con las acciones del personaje de DeVito, quien tiene en su poder al elefante volador. Green, por su parte, interpretará a una trapecista y Farrell al padre de unos niños que se enamoran del adorable elefante.