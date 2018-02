Dragon Ball: su creador no entiende la popularidad de la franquicia

El creador de uno de los mangas -y animes- más famosos de todos los tiempos, Akira Toriyama, ha reconocido en declaraciones a la revista Shōnen Jump -la misma en la que Dragon Ball fue publicado originalmente- que no termina de entender el éxito de la franquicia.





Publicado por primera vez en 1984, el famoso manga fue adaptado con gran éxito a la pantalla, dando lugar a dos inolvidables series animadas: Dragon Ball (1986) y Dragon Ball Z (1989). Con el paso de los años se producirían además reediciones del manga, nuevas series, películas y videojuegos, creando así una de las franquicias más famosas de la historia.





Sin embargo, Toriyama es muy crítico con su trabajo, del que hablaba así en un número de enero de la mencionada revista Weekly Shōnen Jump, tal y como leemos en las declaraciones recogidas por Screenrant: "No tiene sentido para mí, porque creo que dibujé cosas equivocadas. Imagino que es porque es un mundo en el que pasa cualquier cosa. Una vez que tienes eso establecido, puedes dibujar cualquier cosa y nadie se puede quejar de que sea imposible".





Además, el dibujante de manga añadía que no comprende el éxito alcanzado por su obra más icónica: "Me gusta oir eso (que 'Dragon Ball' impulsó las ventas de la revista), pero... realmente no tiene sentido para mí. Hace un tiempo releí la serie por primera vez en tiempo y aunque el arco de Freezer tenía el suficiente suspense como para atrapar mi interés... Me seguí preguntando por qué era tan popular".