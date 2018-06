Dr. Dre trabaja en una película biográfica sobre Marvin Gaye

El rapero Dr. Dre, conocido tanto por su participación en el grupo N.W.A. como por su trayectoria solista, prepara una película biográfica sobre Marvin Gaye, considerado uno de los mejores cantantes de soul de la historia.





Así lo informa la revista especializada "Variety", según consigna la agencia EFE, que afirma que el rapero ya consiguió los derechos para poder usar la música del famoso vocalista.





Marvin Gaye.jpg Marvin Gaye. AP.



Conocido por éxitos como "What's going on", "Let's get it on" y "Mercy, mercy me", entre otros, lo que lo convirtió en la principal estrella del sello Motown, Gaye brilló en los años '70 por sus geniales interpretaciones y sus letras, en las que hablaba de amor y de problemas raciales.





A pesar de su gran éxito y de contar con el elogio unánime de la prensa, Gaye enfrentó muchos problemas en su vida personal por la gran adicción a la cocaína que había desarrollado.





En 1984, con apenas 44 años, el cantante fue asesinado a balazos por su propio padre tras una discusión familiar.





Dr. Dre ya incursionó en el cine como actor en "Día de entrenamiento" y como productor en "Straight Outta Compton", que narra la historia de N.W.A.