Dos grandes para El Rey León

Cuando se estrenó en 1994, la peli de animación de "The Lion King" se llevó el Oscar® a "Mejor Canción Original" y "Mejor Música para Película". La historia es fascinante y conmovedora, todos nos enamoramos de Simba y sus compañeros de viaje Timon y Pumba. Por eso, celebramos cuando Jon Favreau decidió convertir a este clásico en un film de acción real.



La música sigue siendo un punto muy importante de la peli y, nuevamente, Elton John y Tim Rice están participando del proyecto. En una entrevista con The Sun UK, el artista inglés comentó: "Habrá cuatro de nuestras canciones originales en la película: 'Can You Feel The Love Tonight?', 'Hakuna Matata', 'I Just Can't Wait To Be King' y 'Circle of Life'". Pero, ¡eso no es todo!





"Además, habrá un final, una canción de cierre y hemos estado hablando con la gente de Beyonce. Espero que Tim Rice, yo y ella podamos armar algo. Eso saldrá en 2019 también. Y será genial trabajar con ella. Así que ya veremos", agregó Elton emocionado. Aparentemente está todo en camino para que el film repita el éxito.



"The Lion King" será íntegramente realizado con la tecnología de CGI que ya vimos plasmada en la espectacular "The Jungle Book", también dirigida por Favreau. El reparto vocal contará con Donald Glover como Simba, el legendario James Earl Jones será Mufasa, Beyonce dará voz a Nala, Chiwetel Ejiofor como Scar, Billy Eichner es Timon y Seth Rogen el divertido Pumba.

Fuente: TNTLA