Donnie Yen se une a la película de Mulan

El actor Donnie Yen fue confirmado en el elenco de la película de acción real de Mulan, que llegará a los cines en marzo de 2020.

El artista asiático que personificó al guerrero Chirrut Imwe en Star Wars: Rogue One, interpretará al mentor de Mulan, el comandante Tung, informó The Hollywood Reporter.

El actor de 54 años, experto en artes marciales, se unirá al elenco encabezado por la actriz china Liu Yifei, también conocida como Crystal Liu, quien será la encargada de dar vida a Mulan: una joven que decide vestir de hombre para ocupar el lugar de su padre en el ejército chino, e ir a la guerra en su lugar.

Yifei, de 30 años, es una de las más famosas estrellas de cine de su país. Ha participado en películas como The Forbidden Kingdom (El reino prohibido) con Jackie Chan y Jet Li, y en Outcast, junto a Nicolas Cage y Hayden Christensen.

La adaptación de Mulan, película animada que debutó en 1998, será dirigida por la cineasta neozelandesa Niki Caro, la misma tras películas como The Zookeeper's Wife (2017), y la elogiada Whale Rider (2002). "El presupuesto, la ubicación y la historia (me) están ofreciendo el alcance para una increíble y robusta pieza de extravagancia femenina de artes marciales en China. No puedo esperar", declaró la realizadora hace un año.

Uno de los grandes desafíos que enfrentó Disney con esta adaptación fue evitar las críticas por occidentalizar la cinta y su elenco: un tema que genera constantes discusiones en Hollywood. Poco después de anunciar esta nueva cinta live action, la compañía aclaró que solo se reclutarían actores asiáticos.