Documental recorre la historia de Cemento

El documental Cemento, del debutante Lisandro Carcavallo, posa su mirada en la mítica discoteca homónima que regentearan y abrieran al público Katja Alemann y su entonces pareja, el hoy fallecido Omar Chabán, y que comenzó siendo expresión del under porteño para transformarse más tarde en el mayor templo del rock argentino.



Con más de 90 entrevistas, que abarcan un amplio espectro y que van de productores, gestores culturales, conductores radiales como Mario Pergolini y Juan Di Natale, trabajadores de Cemento como su primer DJ o la mano derecha de Chabán, Raúl Villarreal, y músicos que van de Gustavo Cordera a Ale Sergi, pasando por Ricardo Ioiro, Wallas, el Indio Solari y Gaby Kerpel, el filme le da la voz a todos aquellos que en algún momento pasaron por la discoteca del barrio de Monserrat.



Abierta el 28 de junio de 1985 en un inmenso galpón de la calle Estados Unidos al 1200 y cerrada como consecuencia de los trágicos sucesos de República Cromañón, otro boliche de Chabán, el 30 de diciembre de 2004, Cemento es hoy una playa de estacionamiento de autos y su ex dueño y gestor falleció el 17 de noviembre de 2014, luego de haber pasado varios años en prisión como consecuencia de las muertes de Cromañón.



"El primer motivo que tuve para hacer el documental fue haber ido durante mi adolescencia. Eso y todo lo que viví allí fue muy importante para mí para contar esta historia y proponer una reivindicación necesaria de un espacio muy importante para nuestra cultura", destacó Lisandro Carcavallo, de 30 años.



"Decidí contar la historia cuando empecé a ver la cantidad de entradas de Cemento que tenía guardadas, empecé a ir a los 14 años, eso me llevó a tocar la guitarra y tener mi banda", contó, engarzando hechos personales con el desarrollo de este proyecto cinematográfico.



La película, que abre con Katja Alemann contando la apertura del boliche, las ambiciones del lugar y la manera como nucleaba al under porteño, desde Fernando Noy, Batato Barea, la Organización La Negra y los propios Chaban-Alemann, está nutrida por ingentes registros de archivo documental de las cosas que pasaron y las bandas que tocaron en los casi 20 años de existencia de Cemento, que a su vez tuvo como predecesor al Café Einstein, que regentó Chabán durante el final de la dictadura y el comienzo democrático y que reunía lo más revulsivo y nuevo de la escena rockera local.



Hablando sobre la figura del creador y promotor de Cemento, Carcavallo dice que "más allá de que en ningún momento decimos que haya sido inocente por lo que pasó en Cromañón, nos pareció importante rescatar el trabajo de más de 20 años de Chabán como gestor cultural, con un rol imprescindible para que tengamos los artistas y las bandas que tenemos en la actualidad en el rock".



"Como dicen en la película muchos de los músicos, Cemento era como un lugar casi consagratorio, llegabas ahí y después estabas para pegar el salto a Obras, que era el gran estadio del rock. Fue un lugar central, por ahí pasa el surgimiento de Los Redondos, Babasónicos y Kapanga", explicó Carcavallo.



Este documental se estrenó este año y se puede ver en algunos portales de internet.