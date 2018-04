Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Natacha Jaitt se presentó esta mañana en los Tribunales de Comodoro Py, sin aportar datos precisos de sus dichos, y el sitio PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Diego Storto, quien aclaró que ya no es más el abogado de la mediática.





"Hoy la llamaron a una testimonial para que ratifique o rectifique los dichos porque Carlos Pagni realizó una denuncia. Yo la acompañé pero no pude presenciar la audiencia porque era testimonial", explicó el letrado. explicó el letrado.





"Yo le informé de qué era la audiencia y se puso muy nerviosa, muy agresiva, situación que vieron todos los periodistas. Yo humildemente no estoy para estas cosas y abandoné el tema. No estoy para discutir ni para gritar".





Y cerró: "No soy más el abogado de Natacha. No hubo ninguna situación de violencia más que los gritos de ella y que se fue del lugar a las patadas y trompadas, como quedó graficado en la Fiscalía donde hubo un acta. Yo no soy más el abogado de ella".





Cabe señalar que Jaitt se presentó en la Justicia luego de sus fuertes y polémicos dichos en la mesa del Mirtha Legrand el pasado sábado.





