Detective Pikachu: Rita Ora se une a la nueva película de Ryan Reynolds

Detective Pikachu ha añadido un nuevo rostro a su reparto. Según informa THR, la cinta de acción real sobre el famoso Pokémon dirigida por Rob Letterman (Pesadillas), ha fichado a Rita Ora. Por el momento, se desconocen detalles sobre el personaje que interpretará en el filme.

La cantante ha dado el salto al mundo de la actuación recientemente dando vida a Mia Grey, la hermana del protagonista de la trilogía Cincuenta sombras de Grey. También ha participado en títulos como Empire y Redención y próximamente aparecerá en Wonderwell.

Detective Pikachu está protagonizada por Ryan Reynolds (Deadpool 2), quien pondrá voz al Pokémon. La cinta también cuenta en su reparto con Kathryn Newton (Tres anuncios en las afueras), Suki Waterhouse (Amor + Prejuicio + Zombis), Bill Nighy (La librería), Justice Smith (The Get Down), Ken Watanabe ( Transformers : El último caballero) y Chris Geere (Eres lo peor).