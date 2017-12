Desmarcando y desbordando... nueva muestra

La artista mendocina Cristina Bañeros inaugura hoy para el público, en el Espacio de Arte Hipercerámico, su nueva muestra Desmarcando, desbordando, matrices, patrones y otros padres.



La muestra consiste en una serie de obras producidas en 2017, donde Cristina debió resolver marcos irregulares y diferentes niveles de algunas obras que se volvieron más tridimensionales y enmarcar algunas en forma irregulares. También se enfrentó a la calidad del material y a las sombras que se proyectan. Los contornos irregulares no fueron idea a priori y simplemente surgieron de la superposición de los planos de color, siguiendo la idea rectora del crecimiento espiralado, como expresa detalladamente ella misma en su texto curatorial.



Su nueva obra no ha podido dejar de recordar a aquellos artistas que han trabajado el marco recortado, con distintos propósitos como Arden Quin, Guila Kosice, del movimiento argentino Madí, Felipe Noé, entre otros.



Recorriendo la muestra, uno se encuentra con capas y capas que se superponen, encontrando obras escondidas que pudieron ser, como lo expresa metafóricamente, asimilando el efecto, como libros sin poder abrir, surgiendo algo secreto que no termina de develarse. Acompaña algunas obras de producción anterior como referentes de las temáticas y del proceso creativo de la artista.



Cristina Bañeros es artista visual nacida en Mendoza en 1956, donde desarrolla una extensa actividad artística y docente; expone en forma individual desde 1983 hasta la fecha, en galerías, museos, ferias, instituciones privadas y espacios alternativos de varias ciudades argentinas y del exterior. Además, obtuvo una beca de viaje de estudios a Portugal en 1994 y recorrió los principales centros artísticos de España, Italia, Francia y Portugal en el marco de la misma



Desmarcando, desbordando, matrices, patrones y otros padres quedará inaugurada a partir de hoy hasta el 7 de febrero de 2018 inclusive, de lunes a sábado de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30.