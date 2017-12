"Desde Harry Potter que la gente me ve como una rata"

Timothy Spall, que estrena esta semana «El viaje», charló con ABC de su participación en la exitosa saga Harry Potter, «todo un fenómeno social». «"Harry Potter" es una auténtica leyenda, que ha marcado y marcará a varias generaciones», relató, aunque también reconoció que «no esperaba que tuviera la repercusión que tuvo».



En la ficción adaptada de los libros de J.K. Rowling, Spall dio vida a Peter Pettigrew, «Colagusano», uno de los cuatro miembros de los «Merodeadores», el grupo de amigos del padre de Harry, James Potter.



Un papel que Spall aceptó porque «Harry Potter y el prisionero de Azkaban», la tercera película de la saga, iba a dirigirla el cineasta mexicano Alfonso Cuarón, que hasta entonces había llevado a la gran pantalla «Y tu mamá también» o «Grandes esperanzas», y que posteriormente hizo lo propio con éxitos como «Hijos de los hombres» o la ganadora de siete Oscar «Gravity». «Acepté el guión porque me seducía mucho la idea de trabajar junto a Cuarón. Cuando se lo dije a mi hija, a mi hermano y a mi cuñada... ¡no se lo creían!», destaca.



Después de interpretar al escurridizo «Colagusano», Spall comenzó a ser «reconocido por todo el mundo en cualquier parte» del planeta. «Un día, estando en Nuevo México, una pareja de mediana edad me reconoció en un hotel. Dijeron, entre risas: "¡Vaya, pero si es la rata de Harry Potter!". Así es como me comenzaron a ver. ¡Como una rata!», bromeó.



Para el actor, el principal éxito de la saga Harry Potter reside en un punto importante. «Lo mejor del universo Harry Potter es que animó a la gente a leer más, lo que es muy positivo», explica. «A mis hijos les encantaba todo lo que tuviera que ver con Harry Potter». Uno de ellos, Rafe, ha seguido sus pasos y ya triunfa delante de las cámaras, con papeles de reparto en éxitos como «Prometheus» o «La gran apuesta». Además, protagonizó el capítulo «Blanca Navidad», el episodio especial —y uno de los más aclamados— de la exitosa serie «Black Mirror».