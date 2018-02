Demi Lovato viene a la Argentina en abril

La cantante y compositora multiplatino Demi Lovato anunció este jueves la gira "Tell me you love me" con el que recorrerá once ciudades de América Latina entras las que se encuentra Buenos Aires.





La ex chica Disney se presentará el 24 de abril en el DirectTV Arena y las entradas se pondrán a la venta a partir del lunes 19 de febrero a las 10 a través de www.allaccess.com.ar y puntos de venta habilitados, con preventa exclusiva con Tarjeta Santander Río del 19 al 25 de febrero inclusive o hasta agotar stock de 4500 entradas.





Los precios

Tribuna $990 + Service Charge

Platea Trasera Lateral $1600 + Service Charge

Platea Trasera $1800 + Service Charge

Platea Preferencial $2000 + Service Charge

Campo $2000 + Service Charge

Platea Vip $2200 + Service Charge





Producida por Live Nation y DF Entertainment, la gira comenzará el 15 de abril en Brasil (donde se presentará en San Paulo, Recife, Fortaleza y Río de Janeiro) y continuará en Buenos Aires (24/04); Santiago, Chile (26/04); Quito, Ecuador (28/4); San José, Costa Rica (01/05) y terminará en México con shows en Monterrey (04/05) y la Ciudad de México (06/05).





Luego, la gira continuará por 15 ciudades de Europa a partir del 28 de mayo en París, Francia y más tarde, el 24 de junio en Lisboa, Portugal.





En julio de 2017, Lovato lanzó su primer sencillo "Sorry Not Sorry", que al instante entró al Top 5 en los iTunes Chart y ahora está certificado como doble platino. El éxito ha acumulado más de 500 millones de transmisiones, subiendo al número 1 en las listas.





El sexto álbum de estudio de Lovato, "Tell Me You Love Me", debutó en el n°1 en iTunes en 37 países en septiembre de 2017. Además del lanzamiento del álbum, aclamado por la crítica, Demi lanzó un documental de 78 minutos, Simply Complicated, que ha acumulado más de 13 millones de visitas hasta la fecha. Demi también anunció que se embarcará en una gira de 20 ciudades por los Estados Unidos y Canadá con DJ Khaled y Kehlani, a partir del 26 de febrero.