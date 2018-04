Demi Lovato reprogramó para noviembre su show en Argentina

La cantante estadounidense Demi Lovato reprogramó para el 17 de noviembre su show previsto para el 24 de abril en el estadio DirecTV Arena, en la localidad bonaerense de Tortuguitas, por "cuestiones de producción", según explicó la propia artista.



"Estoy con el corazón roto por tener que hacer este anuncio hoy. Debido a cuestiones de producción tenemos que mover las fechas de la gira sudamericana 'Tell me you love me'", manifestó Lovato, en un escrito difundido por los organizadores locales del show.



Por este motivo, el recorrido que también incluye conciertos en México, Chile y Brasil se llevará a cabo entre septiembre y noviembre de este año.



Los organizadores locales aclararon a través del comunicado que las entradas adquiridas para el próximo 24 serán validas para la presentación de noviembre. Sin embargo, no dieron precisiones sobre la modalidad para su devolución en caso de no poder asistir.



La gira de Lovato se realiza en el marco de la presentación mundial de su sexto disco de estudio "Tell me you love me", lanzado en septiembre pasado, que ocupó durante varias semanas el primer puesto en los charts.



La artista también lanzó en los últimos meses el documental "Simply Complicated", el cual acumula más de 13 millones de vistas.