Demi Lovato celebró sus seis años sobria

Demi Lovato está celebración. La cantante, de 25 años, lleva seis sin probar el alcohol. Al menos así lo ha dicho ella misma en su Twitter, donde ha asegurado que todo es posible. "Muy agradecida por otro año de alegría, salud y felicidad. Es posible", ha escrito a sus más de 55 millones de seguidores. Pese a su juventud, su camino a la sobriedad no ha sido fácil.





En el documental Demi Lovato: Simply Complicated que se estrenó el pasado octubre, la intérprete de Sorry not Sorry revelaba el calvario que las drogas y el alcohol hicieron de ella. Lovato, que saltó a la fama a los 17 años gracias a Disney Channel, experimentó desde muy joven esta adicción. "No era capaz de estar sobria. O estaba drogada o pensaba en las drogas", confesaba entonces.





Embed Just officially turned 6 years sober. So grateful for another year of joy, health and happiness. It IS possible. — Demi Lovato (@ddlovato) 15 de marzo de 2018





Pero no era la primera vez que hablaba de ello. La también actriz reconoció que tocó fondo en 2010, a los 18 años, cuando fue ingresada por primera vez en un centro de rehabilitación. "No podía pasar una hora sin consumir cocaína", dijo en una entrevista con el portal Refinery 29. "Aprendí de golpe que no podía salir más de fiesta. Algunas personas pueden salir y que no se les vaya de las manos, pero no es mi caso", añadió. La cantante confesó que estaba tan metida en la cocaína que pensó que no iba a llegar a los 21 años. "He vivido rápido y moriré joven, ni siquiera pensaba que llegaría a los 21", dijo en otro momento a la revista American Way.





Desde entonces la artista lucha contra su problema y en estos últimos seis años se ha dedicado a mantener un estilo de vida libre de drogas y alcohol, recurriendo a menudo a programas como Alcohólicos Anónimos. En una reciente entrevista a la revista Billboard, la intérprete de Échame la culpa reconoce que, en 2016, tuvo que irse de la gala Met de Nueva York por miedo a caer de nuevo en la tentación. "Tuve una experiencia terrible. Había una famosa que era malísima y me sentí muy miserable a su lado. Era todo como los grupitos del instituto. Recuerdo sentirme tan incómoda que tuve muchas ganas de beber", cuenta sin desvelar el nombre de la famosa.





Demi Lovato





Lovato relata que decidió abandonar el evento temprano y se dirigió directamente a una sesión de Alcohólicos Anónimos. "Me cambié de ropa, pero todavía tenía puesta las joyas. Llevaba miles de dólares encima en una reunión de AA. Y me relacioné más con las personas sin hogar que había en esa reunión y que luchan con las mismas dificultades que yo, que con las personas en la gala que se dedican a hacer la pelota y falsear con gente de la industria de la moda", culmina la actriz.