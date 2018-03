Luego de un año de éxito, Griselda Siciliani sorprendió a todos al anunciar que se baja de "Sugar". De todas maneras, el exitoso musical seguirá adelante, a partir del 1 de abril, con sus dos protagonistas masculinos (Nicolás Cabré y Federico D'Elía) y Laurita Fernández tomando el lugar de la actriz.

El anuncio se hizo el martes por la tarde en una conferencia de prensa a la que PrimiciasYa.com fue uno de los pocos medios invitados y de la que participaron Siciliani, Cabré, D'Elía y el productor de la obra, Gustavo Yankelevich.

Embed





Fue el productor, justamente, el encargado de explicar que Griselda tenía compromisos tomados previamente para este 2018. "Le agradezco enormemente a Griselda haber seguido con la obra todo este tiempo. Estuvo maravillosa", señaló Yankelevich.

Y en diálogo con este portal, D'Elía contó cómo le cayó esta noticia: "Lo tomamos bien porque fue todo consensuado entre todos. Me sorprendió la movida, te mentiría si te dijera que no, la entiendo a la movida pero es teatro y las cosas pasan. Me hubiese gustado que todo siga igual, pero pro problemas de laburo y fechas se tuvo que hacer toda esta movida. Pero por ahí renueva un poco la energía y de que aparezca alguien nuevo, y hay que ver que aparece de todo lo que vamos hacer".

¡Mirá la entrevista completa con Federico D'Elía!





Embed