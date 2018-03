El jueves por la noche, estuvo la presentación oficial de "EDHA", la primera serie argentina producida por Netflix y protagonizada por Juana Viale.





Este medio tuvo la oportunidad de dialogar mediante una videoentrevista con Delfina Chaves, una de las actrices de la serie: "Estoy muy nerviosa, hace mucho no lo estaba. Es muy gracioso, porque una puede estar nerviosa por hacer teatro o por algo, pero ya hice todo lo mío".





La hermana de Paula Chaves afirmó: "Mi personaje se llama Helena, tiene 16 años y se rebela a su modo. Muestra por un lado la inocencia y lo que sus padres quieren ver y lo que esperan de ella, y por otro lado la búsqueda de sus valores y su propio camino".

"Fueron muy buenos compañeros, hay gente muy linda trabajando, fue súper fácil entrar. Se puede charlar mucho y a la hora de construir las escenas, es gente que te podés sentar y podés llegar a un punto en común".

Delfina reveló qué le gusta mirar hoy por hoy en cuanto a series: "Me encanta mirar series, ahora estoy muy enganchada con Merlí. Me gusta mucho lo que hago y me gusta ver lo que otras personas hacen, verlos actuar, hay muy buenos productos".





Para completar, contó qué le depara el 2018: "Por suerte, todavía no sé lo que se viene para este año. Por ahora, tengo la energía muy puesta en la actuación, quiero poner toda mi energía ahí, tengo mucho por aprender todavía".





Videoentrevista por Juan Pablo Godino - @JPGodino