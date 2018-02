Del Toro ya tiene premio por "La forma del agua"

El director mexicano Guillermo del Toro ganó el premio BAFTA a mejor director por su película "The Shape of Water", mientras que la comedia negra "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" se llevó la mayoría de los galardones en la ceremonia realizada el domingo en Londres.





"Three Billboards" cosechó cinco premios, incluyendo mejor película, mejor actriz principal para Frances McDormand y el galardón a mejor actor secundario para Sam Rockwell. Su guionista y director, Martin McDonagh, también se llevó el premio a mejor guión original.





La película ambientada en Estados Unidos también fue reconocida como mejor película británica, calificando para competir en esa categoría ya que gran parte de su equipo creativo y las compañías involucradas en su producción son británicos.





Gary Oldman ganó el premio a mejor actor principal por su interpretación de Winston Churchill en "Darkest Hour", y Allison Janney fue honrada como mejor actriz de reparto por su rol en "I, Tonya".





La cinta de Pixar "Coco" ganó como mejor película animada, mientras que "Dunkerque" de Christopher Nolan recibió el premio a mejor sonido, y "Baby Driver" de Edgar Wright ganó en la categoría de mejor edición.





Daniel Kaluuya, el actor británico que protagonizó la película de terror "Get Out", se llevó el premio a estrella en ascenso.