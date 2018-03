Este medio contactó a Débora Garay, la joven que fue acosada en la calle y que luego, al bajar al subte, un hombre se empezó a masturbar al verla.









Nicolás Repetto le hizo una entrevista televisiva en la que le preguntó cómo iba vestida, aunque aclaró que eso no justificaba ningún tipo de situación violenta.









A raíz de la polémica generada en las redes, Débora charló con nosotros al respecto y dijo: "Lo de Repetto me pareció desafortunado, en el momento no caí. Me da pena que haya gente que piense así. Incluso si yo hubiera estado vestida de manera sexy, no se justifica. Se complicó queriendo justificarlo y después se contradecía".

"Hubo muchas mujeres que saltaron por mí. En el momento no supe reaccionar, pero de manera educada le dije lo que me parecía. Fue un comentario desafortunado. Quise contar lo que me había pasado. Al publicar las fotos, quise advertir sobre la imagen de este tipo para que personas que estén en la zona, tengan cuidado", amplió.









Y cerró: "Cuando me dieron la oportunidad de salir al aire, porque había leído cosas que no eran ciertas. Por eso accedí a hablar en algunos lugares. Me invitaron a muchos programas, de hacer móviles. Agradezco el lugar, me hace bien que se toque este tema tan sensible. Esto lo vive la mayoría de las mujeres hoy en día. Ahora me quiero preservar".