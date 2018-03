Deadpool 2: Las nuevas tomas no son por malas críticas previas

Deadpool 2 se estrenará el 17 de mayo en las salas argentinas, aunque recientemente se hayan rodado algunas tomas extras (reshoots). Este fue el motivo por el que internet e llenó de comentarios que aseguraban que los cambios se debían a las malas críticas obtenidas en las proyecciones de prueba. Sin embargo, este rumor ya había sido desmentido, mientras que ahora la actriz Brianna Hildebrand da más detalles sobre este tema.





"No, no tenía nada que ver con algo que hubiese salido mal. Creo que es un error común, la gente piensa que los reshoots son para arreglar cosas que al público no le gustaron. Pero la mayoría de veces son para añadir cosas que a la gente le encantaron. Y los cineastas ven sus películas y piensan 'mejor arreglar eso'. No puedo decir mucho más al respecto" aclaró Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead).





trailer deadpool 2





Además Hildebrand aclaró que prefería no hablar demasiado del tema, porque "los creadores de las películas odian que hables de sus reshoots precisamente porque la gente suele asociarlo a malas reacciones previas". También aseguró en estas declaraciones que recoge ScreenGeek que estas pruebas con público salieron bien, tranquilizando así a los fans de Deadpool, que tendrán que esperar unos meses para volver a ver a Ryan Reynolds en acción como el peculiar antihéroe de Marvel.





Dirigida por David Leitch (Atómica), esta secuela también cuenta en su reparto con Morena Baccarin (Gotham) como Vanessa y T.J. Miller (Silicon Valley) como Jack Hemmer, además de la inclusión de Zazie Beetz (Atlanta) como Domino y Josh Brolin (Vengadores: Infinity War) como Cable.