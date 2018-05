"Deadpool 2" al frente de la taquilla estadounidense

Deadpool 2 ", el filme acerca de un singular héroe de comic que costó 110 millones de dólares, llegó a la cima de la taquilla en Estados Unidos y Canadá con este segundo capítulo, alcanzando este fin de semana los 125 millones de dólares, según las cifras provisionales que publicó hoy el portal de The Hollywood Reporter.

La comedia de acción con Ryan Reynolds alcanza de esta forma siete millones de dólares menos que la primera entrega hace dos años, pero pese a ello Marvel lleva un año fantástico a nivel cinematográfico, ya que en nueve de los 20 fines de semanas de este año un filme con su sello encabeza la taquilla.

En segundo lugar quedó "Avengers: Infitiny War", que en su cuarta semana recaudó 29 millones de dólares y ya suma cerca de 600 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá y más de 1.800 millones de dólares en el resto del mundo, según informó DPA.

Por su parte, la comedia "Book Club", en la que Jane Fonda y Diane Keaton leen el thriller erótico "50 sombras de Grey" en un club de lectura, fue el segundo estreno con más taquilla y se situó en tercer lugar con unos 12 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

De acuerdo al portal estadístico Box Office Mojo, más del 80 por ciento del público fue femenino y más del 88 por ciento de las espectadoras superaban los 35 años de edad.

Le siguieron la comedia de Melissa McCarthy "How To Party With Mom", que en su segunda semana en cartel perdió público y llegó a los ocho millones de dólares, y el thriller "Breaking In", en el quinto puesto, con seis millones de dólares.

En sus primeros cuatro días en cartel "Deadpool 2", alcanzó en la Argentina 240.000 espectadores, mientras que "Avengers: Infinity War", está reondado los 2.5 millones, con una baja de alrededor del 50 por ciento respecto al fin de semana anterior-, según publica Ultracine.