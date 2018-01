De Violetta a Tini

La actriz y cantante Martina Tini Stoessel fue la encargada de poner en marcha el ciclo Acercarte en el Parque Camet de Mar del Plata, con un recital gratuito al aire libre al que ella definió como "una montaña de emociones que tiene de todo un poco" y que tuvo una presencia multitudinaria.





En una entrevista que mantuvo con Télam a pocas horas de su presentación, la chica que saltó a la fama mundial de la mano de Violetta y que con su trabajo solista se ganó un lugar destacado en la escena pop internacional aseguró que espera con ansiedad el lanzamiento de su nuevo disco.



"Es completamente diferente a mi primer trabajo solista. Encontré una faceta nueva mía que quizás ni yo sabía que existía, que la tenía en la sangre", aseguró la artista sobre su nuevo trabajo.



La presentación de Tini fue la apertura de dicho festival en Mar del Plata que también contará, a lo largo de todo enero, con la presencia de Dread Mar I, Los Caballeros de la Quema, Chano, el Chaqueño Palavecino y Miranda!





–¿Qué te produce, después de tantos viajes y éxitos, subir a un escenario en Mar del Plata?

–Soy una chica argentina que vivió un montón de cosas a lo largo de su vida, cosas que la hicieron como persona, pero que no deja de ser argentina, ni de haber vivido casi toda su vida acá. Presentar por primera vez mi show en Mar del Plata me pone muy feliz, sinceramente. Porque este ciclo Acercarte invita además a venir a personas que quizás no habían podido ver este tipo de show.





–¿Te fijás en las particularidades del público a la hora de un show o te enfocás en lo artístico?

–Siempre pienso en qué es lo que quiere ver la gente. Obviamente a la hora de armar un show también lo pienso desde mi lugar, en qué me gustaría que me propongan cuando yo voy a ver un show. Y este show tiene de todo un poco: tiene esa parte super tranquila, acústica, donde quizás hay gente que no le gusta tanto el baile, el ruido, y donde podés disfrutar y te conectás más con el público, porque cantás y hay una guitarra sonando y nada más. Y también está la locura de cuando empieza el show, con pantallas y luces. Tiene de todo un poco y es una montaña de emociones.





–¿Cómo te parás frente a los cambios que se van dando todo el tiempo en la creación y la difusión del arte?

–Es muy complejo, porque hoy en día la música y ser artista no es lo que era antes. Hoy de hecho casi no se hacen discos, y cambió todo. Por un lado está buenísimo porque un celular te da la posibilidad de que te conozca una persona que está en la otra punta del mundo, que ni siquiera sabe decir "hola" en español y conoce tu música. Eso quizás antes no pasaba o tardaba mucho tiempo más en conocerla. Pero creo que igualmente lo que da más posibilidades de seguir una carrera como artista son los shows en vivo y el tener la posibiIlidad de hacer una gira. Hay que buscar un punto medio entre eso y las plataformas que van surgiendo, para poder seguir creciendo y dedicarse a lo que ama y que la gente lo pueda disfrutar.





–¿Ese escenario te da la posibilidad de experimentar más musicalmente?

–Sí, pero porque creo que hoy en día hay mucha libertad en el tema musical. Antes quizás sucedía que yo cantaba solo esto y lo iba a hacer el resto de mi vida. Yo soy una artista que no me encuentro solamente en un estilo, porque me gustan muchos. Y creo que hoy el mundo está abierto a verte en diferentes facetas, a verte en una balada súper aprincesada, y de repente salir con un tema que tenga reggaeton, y que sea súper urbano, y que te vean bailando con bailarinas. Están abiertos a ese tipo de cambios. Y yo me considero así, porque no todos los días me despierto igual ni todos los días tengo las ganas de hacer lo mismo. Siempre estoy buscando cosas nuevas.





–¿Qué cosas nuevas tiene tu segundo disco?

–Tiene de todo: cambiás de canción y es completamente diferente a la que acabás de escuchar. Obviamente, con la misma esencia, porque también trabajé el disco con los mismo productores musicales y tiene la misma base. Es completamente diferente a mi primer disco. Encontré una faceta nueva mía que quizás ni yo sabía que existía, que la tenía en la sangre, pero Mauricio (Rengifo) y Andrés (Torres) hicieron que eso brille y salga. Compusimos todos los temas de cero, uno con la guitarra y otro con el piano. Y como tengo tantos estilos musicales invité a muchos artistas que tiene que ver con cada estilo, que no tienen que ver nada uno con otro.





–¿Pensás en el hecho de no quedar atada a un registro musical puntual?

–La verdad que no, porque en mi primer disco lo primero que hice fue mostrarme en diferentes facetas. Si ves mi primer video Siempre brillarás y ves después Si tú te vas, no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero sigo siendo yo y eso me parece súper interesante. También lo miro con artistas que admiro muchísimo, como Beyoncé, Rhianna o Bruno Mars, que escuchás sus primeros discos y los de ahora y decís "pará". Está buenísimo que la tecnología o el mundo te dé la posibilidad de crecer como artista y buscar diferentes sonidos. Todos los días hay cosas para descubrir musicalmente, es tremendo.





–¿Qué estás escuchando ahora que te sorprenda?

–Escucho de todo, pero me vuela la cabeza Bruno Mars. Nada suena así. Es muy tremendo ese tipo, aparte lo fui a ver en vivo y para mí es un artista único. También Beyoncé me parece la número uno: cómo trabaja, cómo suena su disco, cómo se fue renovando en todo lo que hizo, y buscando cosas nuevas todo el tiempo.





–¿Te tienen que gustar artistas a nivel del canto y el baile o también algunos sólo por uno de los dos aspectos?

–Me pasa con India Martínez o Alejandro Sanz, que son artistas que están en su show, y agarran su guitarra, se sientan y están dos horas tocando con su banda e igual te vuelan la cabeza. Soy muy fanática de ese tipo de música y también de Amy Whinehouse que es una artista que amo con todo mi corazón.





–¿En qué momento podés dedicarte a escuchar música?

–Soy muy obsce en mirar música a través de los documentales y los shows en vivo. Siempre que tengo un momento, lo único que hago es mirar shows en vivo. Miro y miro, vi tantos videos que me encanta. Me vi todos los documentales de música habidos y por haber. Llego de trabajar, y me pongo el documental de tal artista y cuando me están maquillando estoy con el teléfono mirando, y todas las cosas que tengo guardadas son de artistas en vivo o grabando discos.