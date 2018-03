De que tratará la película sobre el villano más famoso de Batman

Es un hecho, uno de los villanos más terribles del mundo del cómic y el peor enemigo de Batman tendrá su propia película. Es demasiado pronto para tener más información, pero los rumores apuntan a que Joaquin Phoenix podría ser el principal candidato para interpretar al Joker en la futura cinta que narrará sus orígenes, aunque el actor no ha confirmado nada de momento. Según informa The Wrap la película, dirigida por Todd Phillips y producida por el mismísimo Martin Scorsese, "representará al enemigo de Batman como un cómico frustrado de 1980". Esta información nos lleva a pensar directamente la novela gráfica de Alan Moore y Brian Bolland 'The Killing Joke' donde se narran los oscuros orígenes del Joker, sus intentos por introducirse en el mundo de la comedia, su caída en picado cuando no consigue triunfar y la pérdida de su cordura.

Que Martin Scorsese forme parte de este proyecto ahora tiene más sentido que nunca ya que dirigió 'El rey de la comedia' en 1983, cinta donde Robert De Niro interpreta a un comediante desesperado que secuestra a su ídolo de televisión en un intento de llamar la atención.

La producción de la futura cinta comenzará a finales de 2018 aunque, según fuentes de The Wrap, podría atrasarse algo más por parte de los guionistas Scott Silver ('8 millas') y el propio Phillips.

'The Killing Joke', la novela gráfica de un sólo tomo publicada por DC Comics en 1988, escrita por Alan Moore y dibujada Brian Bolland narra el trasfondo del Joker y su primer encuentro con Batman. ¿Sabían que el Joker fue bueno en algún momento de su vida? Al verse frustrado por sus problemas económicos y su fracaso en el mundo de la comedia, el Joker accede a tomar parte en el plan de unos matones de robar una planta de químicos en la que trabajó. Cuando el golpe parece ir sobre ruedas, todo comienza a desmoronarse ante sus ojos. El cómico se entera de que su mujer ha muerto electrocutada y los guardias de seguridad de la planta, ayudados por Batman, comienzan a perseguir al grupo. Para escapar del lugar, el villano salta a un depósito de residuos químicos que cambiará su apariencia para siempre: piel blanca, cabello verde y labios rojos: el Joker tal y como lo conocemos actualmente.