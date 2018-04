David Lebón en un Encuentro supremo

El guitarrista y músico David Lebón presentará su último espectáculo En Concierto. Luego de un gran año con la edición del disco Encuentro supremo, con el que obtuvo el premio Gardel a mejor álbum artista masculino de rock 2017, comienza una gira nacional y regresa al teatro Plaza, de Godoy Cruz, mañana, a las 20.30.





Definido como uno de los músicos más importantes en la historia del rock nacional, miembro de bandas fundacionales como Pappo's Blues, La Pesada del Rock and Roll, Pescado Rabioso, junto con el gran Flaco Spinetta, y Serú Girán, con Charly García, entre otros grupos, vuelve a los escenarios para reafirmar, con su carrera solista, el lugar privilegiado que ocupa en el género.





Luego de seis años, en 2016 editó su último disco de estudio, Encuentro supremo, en el que Lebón mantiene su estilo inconfundible, potente en los temas más rockeros, emotivo en otros pasajes y siempre con su propio sello, su singular voz y sus dedos prodigiosos.





Encuentro supremo cuenta con once canciones inéditas de su autoría, más un homenaje a su amigo Luis Alberto Spinetta, con una emotiva versión del clásico de Almendra, Laura va (con un gran arreglo de cuerdas) como tema final.





Previo a su viaje a Mendoza, provincia en donde tuvo una larga historia, David Lebón atendió a Escenario y habló sobre su carrera, la música en la actualidad y su paso por la provincia.





–¿Qué significa para vos volver a Mendoza?

–Me pone muy feliz volver a tocar porque es una ciudad que quiero mucho, en la que estuve viviendo durante 12 años. Esa provincia tiene una parte bastante importante de toda mi vida. En esas tierras dejé de tomar alcohol.





–¿Cómo fueron esos años?

–Fue una decisión que tomé y que también me la hizo tomar la vida. Ahí nacieron mis nietos y quería verlos crecer. Tengo muchos y muy buenos amigos en Mendoza.





–¿Cómo es elegir el repertorio con tanta trayectoria?

–Vamos a repasar un poco de todo. Algo de Serú, de Spinetta y varias sorpresas que vamos a mostrar en el escenario.





–¿Qué balance podes hacer de tu carrera?

–Fue muy buena, porque vine derechito por un camino que me trajo hasta acá. Gracias a Dios de un grupo saltaba a otro y a otro. Todo salió bien y ahora todavía estoy trabajando. El momento que más paré en mi carrera justamente fue en Mendoza, porque era muy complicado. No sólo por el hecho que hay muy pocas disqueras que produzcan sino por la lejanía. Costó un poco, pero volví para Buenos Aires y arrancó todo de vuelta. La verdad, la vida y la música me han tratado como a un señor.





–Lograste ganar el Gardel con tu último disco, ¿lo esperabas?

–Las veces que fui me imaginé que de repente aparecía mi nombre, pero no pasaba. Ahora fue distinto porque estoy en una compañía que empuja para que eso suceda y además tengo una manager como Patricia (también su pareja) que ayuda en todo. Ahora estoy metido en un mundo que me gusta estar.





–Estuviste con Spinetta, Pappo, Charly... ¿Qué me podes decir de ellos?

–Tengo muchísimos recuerdos que tendríamos que hablar durante dos días (risas). La verdad fueron momentos muy hermosos y también muy fuertes. Esa época de los '70 me queda siempre en el corazón. Sobre los finales de ellos, antes que partan, tuve la suerte de estar bastante con ellos. Los amo y siempre los seguiré amando. Me imagino que están perfectamente bien en donde les toque estar y espero no ir por un largo tiempo todavía (risas).





–¿Cómo ves a las bandas actuales?

–Eruca Sativa es una banda que me encanta. Están saliendo muchos grupos y hay arreglos, armonías y muy buenos sonidos. Lo que tienen que hacer es ensayar, ensayar y ensayar para que todo salga bien.





–¿Cómo te llevás con las nuevas plataformas y formas de la música?

–Con las redes sociales, YouTube, está todo bien y tenemos que aprender que no podemos quedarnos con lo antiguo. Está todo bien y lo acepto, nosotros tenemos que adaptarnos a lo nuevo. Si no me gusta o no me adapto me tendré que dedicar a otra cosa.





–¿Cómo se viene el 2018?

–Tengo muchas giras y tengo en mente un disco nuevo que prefiero guardarlo en secreto, pero va a sorprender. Vamos a tratar de lanzarlo este año, pero es un laburo enorme y muy complicado. Te puedo adelantar que no será un disco común.