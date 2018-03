David Byrne pidió disculpas por la ausencia de mujeres en su nuevo disco

El músico estadounidense David Byrne pidió disculpas por la falta de participación de artistas mujeres en "American Utopia", su último disco de estudio que será editado el próximo viernes.



"Me arrepiento de no contratar y colaborar con mujeres para este álbum, es ridículo. No es quien soy y ciertamente no coincide con la forma en la que trabajé en el pasado. No representa cómo es mi actual puesta en escena, que tiene un montón de diversos creadores y colaboradores, lo cual hace que esto sea todavía más negligente de mi parte", dijo el ex Talking Head en un comunicado en las redes sociales.



El músico reconoció esta ausencia al ser advertido a través de diversos comentarios, cuando publicó el listado de artistas que colaboraron en el disco.



"Quiero agradecerles a aquellas personas que me llamaron la atención ante esto, significa mucho para mí", expresó Byrne, quien además consideró que "esa falta de representación es algo problemático y que se expande en nuestra industria".



Y concluyó: "Estoy feliz de que vivamos en un tiempo en donde se dan este tipo de discusiones. Es difícil entender que, sin importar cuánto esfuerzo gastes empujando al mundo en lo que vos esperás que sea la dirección correcta, a veces sos parte del problema. No me vi a mí mismo como 'uno de sos tipos', pero creo que en algún punto, lo soy. Sus respuestas sirven de correctivo. Gracias".



En su famosa antigua banda, Byrne compartió formación con la bajista Tina Weymouth, en tanto que también registra colaboraciones de artistas femeninas en su etapa solista, como el caso de St. Vincent y Celia Cruz, entre otras.



David Byrne se presentará el domingo 18 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, en el marco del Lollapalooza 2018 y al día siguiente ofrecerá un show solo en el Teatro Gran Rex.