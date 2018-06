Daniel Radclife estrenará una pieza teatral en Broadway

Daniel Radcliffe, el actor que interpretó por primera vez al niño aprendiz de mago Harry Potter, regresa a Broadway, según publicó Variety, para protagonizar el estreno mundial de la pieza "The Lifespan of a Fact".

La pieza sigue la controversia que rodeó a un informe de John D'Agata acerca del suicidio de un adolescente en Las Vegas, encargado en 2003 por la revista Harper's Magazine, que luego decidió no publicar ese trabajo, argumentando que incurría en errores acerca del hecho que intentaba reconstruir.

No conforme, D'Agata vendió el ensayo a la revista The Believer, que a su vez contrató al graduado de Harvard Jim Fingal para verificar su trabajo, y durante siete años los dos habrían de intercambiar opiniones acerca del uso intencional o involuntario de datos falsos en la creación del artículo "What Happens There".

Esta discusión, registrada en "The Lifespan of a Fact", incluye opiniones personales de los dos protagonistas sobre la importancia de los hechos específicos de cara a las licencias creativas en informes documentales como este el hecho de Las Vegas, publicados con el ensayo original en 2012.

El estreno será el 18 de octubre, si bien las funciones previas de ensayo abierto comenzarán el 20 de septiembre en Studio 54, con dirección de Leigh Silverman; y continuarán por cuatro meses en la sala de Broadawy.

Radcliffe será D'Agata y Bobby Cannavale será Fingal, mientras que Cherry Jones será la editora de The Believer.

En Broadway, Radcliffe apareció en "The Cripple of Inishman", "Cómo triunfar en el negocio sin realmente intentarlo", se mostró audaz al desnudarse en "Equus", y encabezó "Privacidad", con entradas agotadas, en el Teatro Público de Nueva York.

Cannavale ganó un Emmy por la serie "Boardwalk Empire", luego apareció en "Vinyl", mientras que en teatro fue nominado al Tony por "Mauritius" y "El hijo de puta del sombrero".

Por su parte, Jones apareció en "24", recibió un Emmy por su trabajo actoral como presidenta de los Estados Unidos, y el Toni por "The Heiress" y "Doubt"