Daniel Radclife estrenará una pieza teatral en Broadway

Daniel Radcliffe, el actor que interpretó por primera vez al niño aprendiz de mago Harry Potter , regresa a Broadway, según publicó Variety, para protagonizar el estreno mundial de la pieza "The Lifespan of a Fact".

La pieza sigue la controversia que rodeó a un informe de John D'Agata acerca del suicidio de un adolescente en Las Vegas, encargado en 2003 por la revista Harper's Magazine, que luego decidió no publicar ese trabajo, argumentando que incurría en errores acerca del hecho que intentaba reconstruir.

No conforme, D'Agata vendió el ensayo a la revista The Believer, que a su vez contrató al graduado de Harvard Jim Fingal para verificar su trabajo, y durante siete años los dos habrían de intercambiar opiniones acerca del uso intencional o involuntario de datos falsos en la creación del artículo "What Happens There".