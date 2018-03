Desde el 26 de febrero y durante cuatro semanas se llevó a cabo el rodaje de la película "4x4", una coproducción argentino-española dirigida por Mariano Cohn y producida por Gastón Duprat.





Su estreno está previsto para el primer semestre de 2019, con distribución de Buena Vista Internacional. La película es un potente thriller que invita a debatir sobre un problema absolutamente universal, pero que en Argentina es un tema cotidiano: la inseguridad.





Los protagonistas son Peter Lanzani y Dady Brieva. Dady reveló sus sensaciones tras finalizar el rodaje.





"Terminó ayer el rodaje. Yo terminé el viernes y el resto, ayer. Fue espectacular, trabajé con estos muchachos ya en el 'Ciudadano Ilustre'. Estamos con Brandoni y Lanzani. Fue un rodaje muy raro porque es correlativo, se grabó en orden", comenzó su relato el Midachi





"Terminamos muy bien, es una película de concepto. Se desarrolla en un espacio muy cerrado como es una camioneta. Va a dar mucho debate. Ellos tienen una mirada no condescendiente, no dicen lo que el público quieren que diga".





Para cerrar, Brieva reveló: "Son esas películas que están sobre un tema y lo desarrollan totalmente, no abren historias. Te permite profundizar en el personaje eso. Fue un laburo muy lindo. Primer semestre de 2019 sale en los cines, primero se irá a los Festivales. ¿Mi nuevo look? Me está creciendo de a poquito el pelo. Me peló mi hijo Bruno con navaja, se sufre mucho el frío, el sol. Te tenés que poner gorrito, me tenía que afeitar todos los días".