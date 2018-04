Cumbre de mujeres clown en Mendoza

La alegría, la pasión y la actuación femenina vuelven con todo de la mano del 2º Encuentro Nacional de Mujeres Clown, del que Mendoza será sede una vez más y que contará con la participación de artistas de otras provincias.



Tras el éxito de su primera edición, en 2017, regresa la propuesta ideada por la payasa y licenciada en arte dramático Cintia Segui, que se realizará desde el 12 hasta el 15 de abril en el Espacio Cultural Julio Le Parc. El evento es un encuentro inédito a nivel nacional, destinado al público en general, que da lugar a diversas producciones con el propósito de reivindicar el aporte femenino al género del clown. Este año estará coproducido por la Secretaría de Cultura de Mendoza y el Espacio Cultural Julio Le Parc.



"Durante años de mi profesión como clown noté que, por lo general, la gente asocia al clown o al payaso como una actividad exclusiva de varones. Desmitificar esta idea y poner de relieve el trabajo artístico de las mujeres payasas, y sus aportes infinitos al género, me impulsaron a crear este encuentro", explicó Segui, creadora del evento.



En este último tiempo ha habido un resurgimiento importante del clown y en Mendoza, sobre todo, hay mucha producción del clown femenino con grandes artistas como Gabriela Simon y la misma Segui.



"La idea de esta propuesta es que puedan participar todas las payasas de Mendoza, que muestren sus producciones, que compartan experiencias con artistas que vienen de afuera y a la vez ofrecer talleres que les permitan seguir formándose de la mano de otras colegas", continuó Lourdes Aybar, productora del encuentro.



Así, el universo de las mujeres interpretado en "clave de payasas" se disfrutará a lo largo de una programación que incluye a invitadas de Santa Fe (Cía. Pequeño Misterio), Buenos Aires (Cía. La Pesada) y Córdoba (Cía. Macaco Eléctrico); además de las destacadas propuestas locales: Masa Madre y Lo que viene (ambas de Cía. Entramado), y Eterna (Cía. Metatarsis). El intercambio de experiencias y la formación de saberes están previstos en el Taller de Dúos de Clown y el Seminario de Clown que este año también amplían la renovada programación.



Ser clown es terminar con la cuarta pared que existe entre el artista y el espectador, es relacionarse con el público, interactuar con él y a diferencia de lo que se cree, compartir un sinfín de emociones, no sólo alegría. "En este encuentro el público podrá ser parte de esta experiencia e incluso para aquellos interesados habrá talleres de iniciación para los que no hace falta ningún tipo de experiencia previa", explicó Segui, más conocida como Lupita, la payasa que recorre escuelas de Mendoza con sus obras teatrales educativas.



"Tendremos una propuesta supervariada. Habrá obras con elementos de circo, malabares, interpretaciones, mucho humor. Además habrá obras mendocinas fabulosas como Masa Madre, el show de apertura que contará con la participación de 15 mujeres clown en escena, mostrando las vivencias de una payasa de una forma inédita", anticipó Lourdes Aybar.



En cuanto al público, sus creadoras destacan que se presentarán obras para disfrutar en familia, y que si bien los niños pasarán un gran momento, serán los adultos quienes más se sorprendan y disfruten de los shows.