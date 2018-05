"Cuentos asombrosos": Apple contrató a los creadores de "Había una vez"

Hace pocos días la serie "Había una Vez" tuvo su final, pero sus creadores, Edward Kitsis y Adam Horowitz, ya tienen un nuevo proyecto entre manos. Los principales artífices del drama fantástico tienen un contrato de cuatro años con ABC Studios, por lo que su trabajo está asegurado. Ha sido la compañía la que los ha contratado para que formen parte de la producción ejecutiva del reboot de la serie de Steven Spielberg, "Cuentos asombrosos".





La serie es una de las primeras originales que ha encargado Apple, que dará también el salto a la plataforma de streaming. Los productores llegan para suplir las bajas de Bryan Fuller y Hart Hanson, que dejaron la producción por diferencias creativas a principios de año. Así pues, Kitsis y Horowitz escribirán la ficción y trabajarán junto a Spielberg, Darryl Frank y Justin Falvey.





La nueva serie transportará al público a mundos maravillosos a través de la lente de los cineastas, directores y escritores más imaginativos de la actualidad.





Ambos productores y directores han sido los responsables de mantener en antena durante siete años a "Había una vez" y llevaron a la cadena también "Once Upon a Time in Wonderland". Su serie estrella dijo adiós para siempre el pasado viernes, pero sus creadores ya tienen un nuevo proyecto en el que seguir contando estos cuentos asombrosos.