Coro mendocino revolucionará Europa

El Estudio Vocal Universitario (EVU) dirigido por Guido Vacca realizará una gira internacional con presentaciones en los lugares más emblemáticos de España, Francia y Portugal. Antes del viaje se despedirá de la provincia con un espectáculo esta noche a las 20.30 en la Sala de Arte del centro comercial La Barraca Mall.



El Coro EVU Estudio Vocal Universitario, creado en Mendoza en 1993, está cumpliendo sus primeros 20 años con una importante trayectoria de vida artística, y para celebrarlo emprenderá un nuevo proyecto internacional con una gira de conciertos en Portugal, España y Francia que van desde el 27 de marzo al 14 de abril de 2018.



La agrupación coral independiente dirigida por Guido Vacca se dedica a la interpretación del repertorio Sacro Universal de todos los tiempos, y en los últimos ocho años presentó conciertos en ciudades de Colombia, España , Italia y Brasil en las salas más prestigiosas. También es el único coro mendocino en actuar en la Usina del Arte en Buenos Aires (2014) y en grabar su primer DVD.



Gira por el viejo continente

Este nuevo proyecto internacional viene con un alto nivel de exigencia musical. El primer concierto será nada mas ni nada menos que en el recinto del Ateneo de Madrid. Luego será el turno de Portugal, Lisboa, donde el EVU presentará concierto en la particular iglesia de Loreto, centro cultural de grandes shows en esa ciudad. Posteriormente el coro regresará a España para dirigirse a la distinguida ciudad de Zaragoza con una presentación sublime en el famoso Auditorio de Zaragoza, uno de los centros culturales más importantes de toda España.



Las ciudades francesas Anglet y Bayona serán la siguiente parada. Aquí el concierto se llevará a cabo en la particular capilla de Santa María. Y, como cierre perfecto de la gira, el EVU brindará un emocionante concierto en la cripta de la Sagrada Familia, en Barcelona.



En cuanto a su repertorio de música sacra, para esta oportunidad estará compuesto principalmente por autores contemporáneos de los siglos XX y XXI, como Sojar Voglar, René Clausen, Andrej Makor, Jake Runestad, Ambroz Copi, Josep Vila, Alberto Balzanelli, Randall Thompson y Albert Alcaraz, entre otros, con obras adaptadas a coros mixto, masculino y femenino.



Los mendocinos también tendrán la oportunidad de disfrutar de esta magnífica presentación hoy, a las 20.30. Lo recaudado ayudará al coro con los gastos que demanda este tipo de proyectos independientes.



A días del esperado viaje Escenario dialogó con el director Guido Vacca.



– ¿Como surgió la gira?

–El gran porqué es con motivo de los 20 años del coro. Esta gira internacional es la cuarta que vamos a hacer y está dentro de un proyecto que consiste en viajar cada dos o tres años a realizar presentaciones en el exterior. El objetivo es que EVU tenga la oportunidad de conocer otras culturas, de compartir con otros coros, de expresarse en otros ambientes, con otro público y por supuesto, de mostrar su trabajo.



– Estarán en lugares culturales emblemáticos como el Auditorio de Zaragoza. ¿Sienten más presión y responsabilidad?

–Para nosotros todos los conciertos son importantes. Obviamente que es una presión muy grande presentarse en lugares culturales que no sólo son emblemáticos sino que además se destacan por su gran exigencia artística y por tener un público preparado y acostumbrado a escuchar obras de nivel.

Ser elegidos entre tantos coros a lo largo del globo para ser parte de la programación anual de estos lugares es, indudablemente, una gran presión que conlleva mucha exigencia pero una oportunidad única que nos llena de orgullo.



– ¿Podría decirse que son una especie de embajadores de Mendoza?

– La verdad que sí. Siempre hemos tenido la delicadeza de llevar nuestra bandera a todas nuestras presentaciones y, en cada auditorio, teatro o establecimiento en el que cantamos hemos tenido la costumbre de fotografiarnos con ella. Lo que buscamos es mostrar que en Argentina se hace buena música y sobretodo que el mundo conozca el excelente nivel coral que hay en nuestra provincia.



–Si bien tienen gran reconocimiento en el exterior, ¿sentís que sucede lo mismo aquí en Mendoza?

–Desde de el punto de vista artístico sí. El EVU es un coro conocido, tenemos la suerte que de que la gente vaya a va a nuestros conciertos y eso es realmente muy gratificante.

Y, por otro lado, si bien el público nos sigue y nos conoce, no tenemos mucho apoyo o acompañamiento en otras áreas.

Por lo general estamos siempre tocando puertas, moviéndonos independientemente, o recibiendo la ayuda de algunos particulares o gente que se ofrece a colaborar. Esta gira por ejemplo se debe en gran parte al trabajo incansable de los miembros del coro.



– ¿Hay algún lugar en el que sueñen presentarse?

–Nos encantaría cantar en el Teatro Colón y también en el CCK, sería un honor. Mientras tanto a concentrarse en Europa y en el Concierto de Despedida que realizaremos este domingo en la Sala de Arte del Barraca Mall.