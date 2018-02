Confirmaron la causa de la muerte de Mark Salling

En las últimas horas, las autoridades confirmaron la causa de muerte del actor Mark Salling, quien falleció el pasado 30 de enero.





La oficina forense del condado de Los Angeles (Estados Unidos), estableció que el artista – famoso por la desaparecida serie Glee -, cometió suicidio por ahorcamiento, según publicó el medio The Wrap.





Poco después de conocerse la trágica noticia, el portal estadounidense TMZ reportó que Salling se había suicidado colgándose de un árbol, cerca del lecho de un río en Sunland, California, mismo sector donde vivía. El medio también reveló que horas antes de ser encontrado sin vida, un familiar llegó a la estación de policía de Los Angeles, reportándolo como "persona desaparecida".





El actor terminó con su vida un mes antes de ser sentenciado por posesión de pornografía infantil, caso donde se había declarado culpable, con lo que arriesgaba de cuatro a siete años de cárcel.





Salling, quien personificaba a Noah "Puck" Puckerman en la popular serie juvenil, fue arrestado en diciembre de 2015 luego que se le incautaran un computador portátil, un disco duro y una memoria portátil con pornografía infantil. El actor fue puesto en libertad después de pagar su fianza, pero la investigación continuó. En junio de 2016, la estrella se entregó a las autoridades federales. Según documentos judiciales, el contenido encontrado mostraba a niños de incluso tres años de edad siendo abusados.





En octubre pasado, el actor llegó a un acuerdo de culpabilidad, después de arriesgar hasta 20 años de cárcel por este delito. Con eso debía asumir varias condiciones, como no tener contacto con personas menores de 18 años, ser fichado como "delincuente sexual", y pagar US$ 50,000 en compensación a cada víctima. Con su muerte y sin sentencia, esta indemnización no podrá concretarse.