Confirmado: Juego de Tronos se estrena en 2019

Hace semanas que HBO confirmó que el estreno de la octava y última temporada de Juego de tronos se produciría en 2019, y por si quedaban dudas el primer póster lo confirma. Collider ha acudido a la Licensing Expo, una convención en la que se dan cita importantes marcas para intentar venderse o hacerse un hueco en la sociedad, y ahora también las cadenas y estudios acuden ahí para vender material promocional de sus próximos proyectos.





Este ha sido el caso de HBO y Juego de tronos, y gracias a eso el citado medio ha podido ver el primer póster promocional de la esperadísima última temporada de la serie, al menos la imagen que la cadena ha querido vender a la industria de licencias:





El póster que confirma el año de estreno de la última temporada.





Este póster confirma que la nueva entrega se estrenará en 2019 y que las tres casas que ocuparán toda la atención de los espectadores serán los Stark, los Targaryen y los Lannister, por lo que mejor olvidarse del resto de jugadores del tablero como los Baratheon o los Greyjoy, o incluso los salvajes que no están adscritos a ninguna familia.





El motivo detrás de este retraso en el estreno no es otro que los cambios en el rodaje, y es que ahora la acción está principalmente situada en el invierno de Poniente -sí, después de ocho temporadas escuchando como el invierno va a llegar, por fin está aquí-, por lo que hasta que este no ha llegado a la mayoría de localizaciones no ha sido posible comenzar la producción. Además, la post-producción de estos nuevos episodios -algunos de los cuales podrían durar casi tanto como una película- se anticipa compleja para cuidar al máximo cada detalle.





Fuente: Sensacine