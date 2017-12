Cómo seguirá The Walking Dead tras la impactante muerte del último capítulo

walking.jpg

The Walking Dead

Si no viste el último capítulo de The Walking Dead no te convendría leer el contenido de esta nota.El episodio ocho de la octava temporada de la serie de caminantes o zombies terminó con la muerte de uno de los personajes principales.Carl, el hijo de Rick, le mostraba a su padre en la última escena que había sido mordido por un caminante, por lo que esperaba la muerte, ya que la herida no era ni en un brazo ni en la pierna, donde lo podrían haber amputado.Con la muerte de Carl casi segura, la pregunta es cómo seguirá la serie. Por lo pronto, la cadena que emite la serie ya dio a conocer algunos de los avances del próximo capítulo que se emitirá recién en febrero.