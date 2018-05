Comienza la producción de la pelicula de Donald Trump

Un fragmento clave en la vida del actual presidente estadounidense Donald Trump , sera eje del telefilme "The Apprentice", título que se refiere al exitoso reality show que condujo durante siete temporadas para la NBC antes de ser elegido para ocupar la Casa Blanca.





La productora Amy Baer (la misma de "Mary Shelley") eligió una parte de su historia, la de su ascenso al poder, para la película que prepara y que también indagará en las figuras que le influyeron, como el abogado Roy Cohn, su asesor legal en la décadas del 70 y 80.





Según publicó Variety, el guión será de Gabriel Sherman, periodista de la revista Vanity Fair, un especialista en Trump: "Lo vengo siguiendo hace más de quince años y siempre me fascina su historia. Cómo un joven constructor puede llegar a ocupar el Despacho Oval".





Al mismo tiempo, Sherman está desarrollando otro proyecto para televisión: una serie basada en "The Loudest Voice in the Room", su best seller publicado en 2014 acerca de Roger Ailes, fundador del canal Fox News, que se emitirá por la plataforma Showtime,





Según la información publicada por Variety, en breve se lanzará un casting para encontrar al actor que interpretará a Trump, nuevamente polémico tras reconocer que pagó 130.000 dólares a la actriz porno Stormy (Waters o Daniels) para comprar su silencio.