Comenzó el rodaje de "It 2"

It, adaptación del libro homónimo de Stephen King, se convirtió en uno de los mejores estrenos de 2017 al recaudar en todo el mundo más de 700 millones de dólares bajo la dirección de Andrés Muschietti. New Line y Warner Bros. han anunciado "It 2" para el 5 de septiembre de 2019 y James McAvoy ("X-Men: Dark Phoenix"), que interpretará a Bill Denbrough de adulto, ha confirmado el inicio del rodaje de la secuela con una foto en su perfil oficial de Instagram.





Para celebrar el comienzo de la grabación, el intérprete de Glass ha colgado el siguiente mensaje en Instagram: "Día 1 en IT 2. Me alegra que os llegara la nota, chicos. #pasaelquesoporfavor #derryordairy". El último 'hashtag' es un juego de palabras entre Derry, el pueblo de Maine en el que vivían los protagonistas de niños, y "dairy", "lácteos" en inglés. En la imagen en cuestión, McAvoy aparece sosteniendo un quesito.









En la esperada continuación, de nuevo dirigida por Andrés Muschietti, los componentes del Club de los Perdedores se volverán a reunir 27 años después para acabar de una vez por todas con Pennywise.





Bill Skarsgård volverá a meterse en la piel del payaso diabólico Pennywise, mientras que el Club de los Perdedores estará ahora formado por el mencionado James McAvoy (Bill Denbrough), Jessica Chastain (Beverly Marsh), Jay Ryan (Ben Hanscom), Bill Hader (Richie Tozier), Isaiah Mustafa (Mike Hanlon), Andy Bean (Stanley Uris) y James Ransone (Eddie Kaspbrak).





El rodaje se celebrará en Toronto (Canadá) durante este verano y también se espera que repitan los jóvenes actores de la primera parte, como Sophia Lillis, Finn Wolfhard y Jaeden Lieberher.