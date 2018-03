El lunes debutó en la pantalla de Telefe la serie "Sandro de América", que irá de lunes a jueves a las 22.30hs. Clemente Cancela apareció anoche por primera vez en la tira, haciendo el papel de Pipo Mancera como conductor de "Sábados circulares", primer programa donde apareció el Gitano.

¡La escena del debut de Sandro en la tele! El que lo presenta soy yo, Pipo Cancela. Demencia total. (via @telefe) #sandrolaserie Una publicación compartida de Clemente Cancela (@clementedeviaje) el Mar 6, 2018 at 6:52 PST

Este portal dialogó con Clemente acerca de esta llegada a la pantalla chica: "Estoy re contento, no esperaba la repercusión que tuvo el personaje para mí. No sé cuánto repercutió en general. Un montón de gente mira la serie y me escribieron, me dijeron cosas muy lindas. Lo hice con mucho amor y responsabilidad, pero no sabia el resultado por lo menos de lo mio. Sé que la serie es increíble".

El conductor radial hace de Pipo Cancela: "No tengo muy en claro por qué cambiaron el nombre, no me corresponde a mí averiguarlo tampoco. No miro ningún tipo de trabajo, el nivel de la serie es tan alto. Cualquiera va a quedar bien parado. Lo vi después el capítulo y no tuve tantos minutos en pantalla como para hacer autocrítica".

"Desde la dirección y los actores, todos la rompen. Al ser una escena cortita, no me planteo demasiado. Traté de ser respetuoso de la historia de Mancera, es un ícono de la tevé. Está la serie hecha con amor. Hacer el personaje me generó mucho placer".

Su paso por la televisión. "Es como que paso a saludar, desde que hago radio, con la tele tengo una relación de pasar un rato e irme. Me encanta la tele, no es por falta de interés, pero a veces se tienen que dar factores que no se dan. No me ofrecen nada o que lo que me ofrecen no me copa. Hoy sale algo más pero es lo último", cerró.





