Clara Ceschin, una voz con futuro

Clara Ceschin es la artista mendocina elegida para ser telonera de Chule Von Wernich. El espectáculo será hoy, a las 22, en el teatro Selectro, donde la joven de 20 años, locutora de Brava 94.9 será la encargada de ponerle color a la noche.





Clari es una de las artistas del momento, no solo por su talento y juventud sino porque también es reconocida en las redes sociales y ronda los 10.000 seguidores en Instagram





Clara es hija del matrimonio de Silvia y Mauricio, junto con Lucía (22), Pedro (18) y Amalia (16). "Nos llevamos dos años, todos nacimos en abril y a todos nos gusta la música", comentó divertida Clari.





La rubia está cursando el tercer año de la carrera de Locución en la Universidad Maza y además es una de las locutoras de radio Brava. El camino de la joven en la música comenzó de muy chiquita, apenas con 9 años, cuando cantaba junto con su madre, profesora de música.





Con 17 años fue líder de la banda Rotos de Amor, aunque tras dos años decidió alejarse de la banda y formar Paraíso, su grupo actual.





Clari habló con Escenario y contó cómo empezó en este camino que hoy la encuentra siendo telonera de una de las cantantes del momento.





–¿Cómo será el show?

–Durará media hora y voy a hacer un recorrido por toda la música, desde Elvis hasta Sebastián Yatra.





–¿Cómo armaste el repertorio?

–Me tuve que adaptar mucho al repertorio de ella porque muchos temas los cantamos las dos, entonces tuve que rearmarlo y siempre pienso para cantar en música que me gusta a mí (risas).





–¿Conocías a Chule?

–Sí, la sigo desde hace un montón en las redes y me encanta lo que hace. Me gusta mucho lo que ha logrado y si bien no tiene sus propias canciones, aunque las está produciendo, ha llegado tan lejos por talento y carisma. Mi hermana más chica es muy fanática de ella.





–¿Este será el show más importante en el que vas a participar?

–Sí, a nivel solista es reimportante este show. Que hayan tenido que elegir a una chica de Mendoza y me hayan elegido a mí es un montón.





–¿Cómo nació Paraíso?

–Después de irme de Rotos de Amor me llamaron muchas personas para que tocara pero les decía que ya no tenía más una banda entonces decidí hacer una nueva con amigos que hacen música. Ha sido una linda experiencia y nos está yendo muy bien.





–¿Cómo fue la experiencia con Rotos de Amor?

–Estuve un poco más de dos años, yo tenía 17 y estaba en el secundario. Empezamos con la ida de llegar a algo grande porque la banda fue creada de 0, no nos conocíamos entre nosotros. La gente nos fue conociendo muy de a poco y llegamos a escenarios muy grandes. Fue tremendo, me divertía mucho.





–¿Cómo empezaste a cantar?

–Me encantaba cantar y mi mamá es profesora de música y me impulso a que cantara. Me daba mucha vergüenza la exposición de verle la cara a la gente mientras cantaba. Empecé a estudiar canto y después hice canto lírico para tener mas técnica.





–Participaste en varios concursos, entre ellos uno de Vendimia...

–Sí, gané el concurso de Vendimia que consistía en escribir una canción con esa temática, el ganador podía grabarla y hacer un video. Además me abrió muchas puertas y toqué en muchos eventos.





–También cantaste en el Independencia...

–En el Independencia canté porque me llamaron de la comunidad judía, aunque yo no sea judía me encantó la propuesta. Fue un desafío grande porque tuve que cantar en hebreo y apenas tenía 16 años.





–Y con radio Brava también...

–Con Brava fue genial. Había que mandar un video cantando una canción de Miley Cirus y gané. Eso me permitió hacer mil cosas, me abrió puertas enormes y ahora estoy acá, siendo locutora de la radio.





–Has hecho un montón de cosas y solamente tenés 20 años...

(Risas) –Soy rechiquita y me han pasado muchas cosas. Es mucho para la edad que tengo pero me lo tomo así. Me divierto, no es una presión laboral.





–¿Te considerás influencer?

–Es difícil pero muchas nenas chiquitas se fijan en lo que hago y me hablan o se compran ropa parecida a la mía. Entonces, en cierto modo sí tengo influencia sobre ellas. Me ha pasado que madres me reconocen y me piden saludos a sus hijas o me muestran fotos de celular que las nenas le piden vestirse igual que yo. Entonces pienso, si a mí me pasa eso qué les pasara a las que son famosas en serio (risas).





–¿Eso te da algún tipo de presión?

–Lo que hago en redes sociales repercute entonces trato de cuidarme en las cosas que subo.





–¿Cómo se toma tu familia todo esto?

–Mi familia me apoya un montón y les encanta la música. La más chica me tiene como una referente, imagínate ahora que ella ama a Chule y yo voy a estar ahí (risas). Mi mamá también está muy feliz, a ella le hubiera gustado dedicarse a la música y ver que voy haciendo estas cosas le encanta.





–Y ella es tu iniciadora podemos decir...

–Ella fue la primera que me dijo que tomara clases de canto. La verdad, no sé por qué le di bola porque me daba mucha vergüenza (risas).