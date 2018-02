Cincuenta sombras liberadas: Dakota Johnson y el secreto de su tanga

La historia de Christian Grey y Anastasia Steele llega a su desenlace cinematográfico con Cincuenta sombras liberadas, la tercera entrega de la trilogía que adapta la saga de novelas escrita por E.L. James.





La cinta, dirigida por James Foley, lleva recaudados más de 269 millones de dólares en todo el mundo y, como era de esperar, el filme cuenta también con numerosas escenas de sexo. Para ellas, Dakota Johnson, quien da vida a la protagonista, tuvo que usar un tipo especial de ropa interior sobre la que habló en Marie Claire.





"Tenía estos tipos de tangas sin tiras con pegamento. No es pegamento, pero es pegajoso. Son como, básicamente, como si fuesen pezoneras, pero de ropa interior. Pero solo es pegajoso en la parte de arriba, no es pegajoso en todas las partes. También se despegaban porque el adhesivo se gastaba, así que me lo pegaban con pegamento extra fuerte a mi cuerpo para que no se cayese. Y llevaba dos. No es doloroso. Quiero decir, es como si no llevases nada. Pero supongo que tienes la sensación de estar tapada. Es jodidamente raro", describió.





Johnson no es la única que ha tenido que utilizar este tipo de ropa interior de cara al rodaje de Cincuenta sombras liberadas. Su compañero de reparto, Jamie Dornan, quien inteprpreta a Christian Grey en la gran pantalla, se ponía una "pequeña funda" que cubría sus genitales. "No es nada glamoroso. Realmente no es nada sexy", afirma la actriz.





Cincuenta sombras liberadas cierra la historia de amor de Anastasia y Christian, una que comenzó en 2015 con Cincuenta sombras de Grey. La cinta cuenta en su reparto con Eric Johnson, Rita Ora, Luke Grimes, Victor Rasuk y Tyler Hoechlin; entre otros.