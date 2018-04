Cinco filmes argentinos en la muestra de Cataluña

La XXIV Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña , que se llevará a cabo entre los viernes 20 y 27 de abril en la ciudad Lérida, contará con cinco filmes argentinos entre la decena de los seleccionados para la sección oficial.





Las películas nacionales que tomarán parte del encuentro que ofrece un 25% más de títulos que los ofrecidos en 2017, son "Al desierto", de Ulises Rosell; "Amateur", de Sebastián Perillo, "Maracaibo", de Miguel Ángel Rocca; "El Pampero", de Matías Lucchesi; y "Simfonía para Ana", de Ernesto Ardito y Virna Molina.





Ese quinteto de largometrajes competirá con los de Brasil "Como nuestros padres", de Laís Bodanzksy, y "O filme da mina vida", de Selton Mello; los chilenos "Niñas araña", de Guillermo Helo, y "Vida de familia", de Cristián Jiménez y Alicia Scherson, y el mexicano "El viajero", de Diego Ros.





En el renglón de los cortometrajes, han sido seleccionados los argentinos





"The back of my mind", de Luciano Podcaminsky; "El corto del año", de José Mariano, "Pixied", de Agostina Ravazzola y Gabriela Sorroza; y "Pequeño manifiesto en contra del cine solemne", de Roberto Porta.





Además, Argentina estará presente entre los premios establecidos ya que el compositor Osvaldo Montes (responsable de la música de películas como "El lado oscuro del corazón", "Plata quemada" y "Cenizas del paraíso"), recibirá el lauro Talento Latinoamericano, destacó la agencia española EFE.





El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes estará formado por el escritor e historiador cinematográfico Albert Galera, el crítico de cine Ignasi Juliachs, y la periodista corresponsal de América Latina y Europa y presidenta de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, Sully Fuentes.





Otras distinciones de la muestra catalana serán el Premio de Honor para al actor español Eduardo Noriega y el Jordi Dauder a la creatividad en el cine catalán, para la cineasta y actriz Sílvia Munt.