Cinco curiosidades sobre los nominados a los Óscar

La edición 90 de los premios de la Academia se celebran este domingo con "Las forma del agua" y "Tres anuncios por un crimen" encabezando la batalla por más estatuillas.



Pero más allá de las nominaciones, hay otros datos y cifras curiosas que llaman la atención.

Aquí cinco de ellos.



Las mujeres también hacen películas -.



Los más de 6.000 votantes de la Academia del cine de Estados Unidos se acordaron este año de que las mujeres también hacen películas.



Greta Gerwig, que hizo "Lady Bird", es la única mujer nominada en la categoría de dirección este año y la quinta en la historia de los Óscar.



Solo una ha ganado, Kathryn Bigelow, en 2010 por "Vivir al límite". Y desde entonces, en siete años, ninguna había sido nominada.



Rachel Morrison, por su parte, es la primera mujer en recibir una nominación a mejor dirección de fotografía, por "Mudbound".



Sobre diversidad -.



Con "¡Huye!" Jordan Peele se convirtió en el tercer cineasta nominado al mismo tiempo en las categorías de mejor película, dirección y guión para una primera producción.



Peele, que utilizó el género de terror para denunciar el racismo bien intencionado, es además el quinto realizador negro en ser nominado a mejor director, tras John Singleton ("Los colegas del barrio"), Lee Daniels ("Precious"), Steve McQueen ("12 años de esclavitud") y Barry Jenkins con "Moonlight", que ganó mejor película.



Denzel Washington obtuvo una sorpresiva octava nominación por actuación en "Roman J. Israel, Esq.". Es el actor negro que más nominaciones tiene.



Ha ganado en dos oportunidades por "Tiempos de gloria" y "Día de entrenamiento".

La rapera Mary J. Blige consiguió por su parte dos nominaciones: una en la categoría de mejor actriz de reparto y la otra por la canción "Mighty River" para "Mudbound".



Blackjack para Streep



Meryl Streep aumentó su récord de intérprete más nominado en la historia de los Óscar al recibir su 21a nominación por "Los archivos del Pentágono" de Steven Spielberg, que entró solo en dos categorías.



Exhibe en su vitrina tres estatuillas: "Kramer vs. Kramer" (1979), "La decisión de Sophie" (1982) y "La dama de hierro" (2011).



John Williams por su parte añadió a su marca de bandas sonoras nominadas la número 46 por "Los últimos Jedis", el octavo capítulo de la saga de la Guerra de las Galaxias.



En total tiene 51 nominaciones, incluidas cinco por canción original, y es la persona viva más nominada y la segunda de la industria, por detrás de Walt Disney que recibió 59.



Kobe Bryant: ¿el MVP de los Óscar?

La leyenda de la NBA Kobe Bryant, ganador de cinco títulos con los Lakers, fue nominado por su corto animado "Dear Basketball" hecho junto a Glen Keane y el compositor John Williams.



"¡¿Qué?! Esto va más allá del reino de la imaginación", tuiteó Bryant, de 39 años, luego del anuncio.



Desaires y sorpresas

Entre los mayores desaires de la jornada están los nominados a los Globos de Oro Armie Hammer ("Llámame por tu nombre") y Hong Chau ("Pequeña gran vida"), que quedaron por fuera de los Óscar, así como "Mujer Maravilla" que no entró en ninguna categoría.



"Mudbound" y "Por eso lo llaman amor" estuvieron ausentes de la categoría de mejor película, aunque recibieron nominaciones.



Steven Spielberg ("Los archivos del Pentágono") y Martin McDonagh ("Tres anuncios por un crimen") no calificaron en la categoría de mejor dirección, a pesar de que sus cintas estuvieron entre las más aclamadas del año.